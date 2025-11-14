Von Bredow-Werndl wint WB Grand Prix met Diallo, Van der Putten beste Nederlandse

Rick Helmink
Von Bredow-Werndl wint WB Grand Prix met Diallo, Van der Putten beste Nederlandse featured image
Jessica von Bredow-Werndl Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De indrukwekkende en grote hal in Stuttgart zorgde bij veel dressuurpaarden voor spanning in de Wereldbeker Grand Prix op de Stuttgart German Masters. Dat gold zeker ook voor de winnende combinatie Jessica von Bredow-Werndl met Diallo (v. Dancier), die uitkwamen op 73,261% in de Grand Prix. Van de vier Nederlandse combinaties (Dominique Filion, Geert-Jan Raateland, Marieke van der Putten en Dinja van Liere) kwam Marieke van der Putten met Kuvasz RS2(v. Glamourdale) op de hoogste score uit: 69,826%, goed voor de 7e plaats. Van Liere komt morgen ook terug in de kür, Raateland en Filion (net) niet.

