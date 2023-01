Von Bredow-Werndl wint WB Grand Prix, Van Liere en Hartsuijker derde met PR

In de Wereldbeker Grand Prix vandaag in Basel maakten Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game) hun favorietenrol waar. Het gouden duo van de Olympische Spelen, het EK en winnaars van de Wereldbekerfinale van vorig jaar, scoorde 83,456%. Daarmee bleven ze ruim vijf procent voor op de concurrentie. Dinja van Liere reed Hartsuijker (v. Johnson) met een nieuw persoonlijk record naar de derde plaats.

De foutloze proef van Von Bredow-Werndl en haar topmerrie, die sinds de Spelen van Tokio in 2021 ongeslagen zijn, werd beloond met een hele rits hoge cijfers. Voor de piaffe, passage en overgangen werden meerdere negens en tienen genoteerd en ook het laatste halthouden was goed voor negens.

Werth tweede

Dichtst in de buurt kwam Isabel Werth. Met DSP Quantaz (v. Quaterback) eindigde ze als tweede met 78,261%. Daar had nog meer ingezeten: het duo liet punten liggen in de dubbeltellende stap en in de serie om de twee sloop een flinke storing.

Van Liere naar PR

Na het Wereldbeker-debuut vorig jaar november in Stuttgart, liep Hartsuijker vandaag met Dinja van Liere zijn tweede wedstrijd in het Wereldbekercircuit. De elfjarige ruin raakte steeds meer bevestigd op dit niveau en dat is te zien aan de scores. De foutloze proef werd beloond met 75,609%, goed voor de derde plaats én een nieuw persoonlijk record.

Debuut Skodborg Merrald

Nanna Skodborg Merrald heeft er nog een paard bij voor de internationale Grand Prix: Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack), die eerder door verschillende ruiters werd uitgebracht. Bij hun internationale debuut scoorden ze 75,152% wat de vierde plaats betekende. Vlak daarachter volgde Benjamin Werndl. Hij reed de negentienjarige Daily Mirror (v. Damon Hill) met 75,065% naar de vijfde plaats.

Zweistra

Naast Van Liere kwam voor Nederland verder Thamar Zweistra aan de start. Met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) scoorde ze 71,413% en daarmee de tiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl