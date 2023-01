Von Bredow-Werndl wint WB-kür Basel met 90.795%, Van Liere en Hartsuijker vijfde

Jessica von Bredow-Werndl blijft haar favorietenrol waar maken en won zojuist de Wereldbeker kür op muziek in Basel. Samen met haar topmerrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) danste het gouden duo naar 90.795% en stond daarmee ruim 5% los van de nummer twee Isabell Werth. Dinja van Liere reed met Hartsuijker (v. Johnson) een prachtige kür en werd met bijna 83% vijfde.

Het gouden duo van de Olympische Spelen, het EK en winnaars van de Wereldbekerfinale van vorig jaar zijn sinds de Spelen van Tokio ongeslagen en ook in Basel was het weer genieten eerste klas. De vanzelfsprekendheid waarmee TSF Dalera de kür doorloopt is om van te watertanden en de winnende score van 90.795% was dan ook niet meer dan terecht.

Werth en Quantaz

DSP Quantaz (v. Quaterback) is niet altijd een even grote zekerheid maar als hij de vorm heeft verschijnen er hoge scores op het protocol. Isabell Werth was na de kür duidelijk tevreden en terecht: een vrijwel foutloze kür leverde 85.650% op. Het binnenkomen was wat gespannen en ook in de stap laat Quantaz nog punten liggen. Toch was de score van dik 85% genoeg voor de tweede plaats.

Blue Hors Zepter vs. Daily MIrror

De scores van Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack) en Daily Mirror (v. Damon Hill) lagen dicht bij elkaar. Uiteindelijk was het de charmante vos Blue Hors Zepter met Nanna Skodborg Merrald in het zadel die aan het langste eind trok. Nanna Skodborg Merrald stuurde de 15-jarige Zack-zoon bij hun internationale debuut naar 84.131% en werd daarmee derde. Vlak daarachter volgde Benjamin Werndl. Hij reed de negentienjarige Daily MIrror 9 met 83.995% naar de vierde plaats.

Van Liere en Hartsuijker

De charmante elfjarige Hartsuijker lijkt steeds meer bevestigd op dit niveau en dat is ook terug te zien in de scores. Gisteren stuurde Dinja van Liere de Johnson-zoon al naar een nieuw PR in de Grand Prix, vandaag verscheen er voor de kür op muziek 82.805% op het scorebord en dat was goed voor een mooie vijfde plaats in het sterke deelnemersveld.

Thamar Zweistra

Naast Dinja van Liere kwam ook Thamar Zweistra namens Nederland aan start. Zij stuurde Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) gisteren naar de tiende plaats maar deed daar vandaag een schepje bovenop. De kür werd beloond met 77.770% en daarmee werd de combinatie achtste.

Uitslag

