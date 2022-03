Von-Bredow wint korte GP Den Bosch met 84%, Van Liere vierde met 74,5%

Er zullen ongetwijfeld ruiters zijn die blij zijn dat Jessica von Bredow-Werndl over enige tijd met zwangerschapsverlof gaat, want zo lang Von Bredow met haar Trakehnner merrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) in de baan verschijnt, valt er voor anderen niets te winnen. Zo ook in Den Bosch: voor een moeiteloze korte Grand Prix kwam er 84,026% op het scorebord. Dinja van Liere zette met Hemès de beste Nederlandse prestatie neer (74,5%/4e).

Na twee jaar (in 2020 viel de editie uit en in 2021 werd er alleen gesprongen) is dressuur weer terug in de Brabanthallen. En daar kwam ook de regerend Olympisch- en Europees kampioen Jessica von Bredow-Werndl op af met TSF Dalera BB. En dat duo liet ook in Den Bosch weer zien waarom zij de beste dressuurcombinatie in de wereld zijn. Dalera liep een korte Grand Prix alsof ze die uit haar mouw schudde en het allemaal geen enkele moeite kostte. Het resultaat: 84,026%, waarbij het jurylid bij C zelfs over de 85% ging. De kans is groot dat de vijftienjarige merrie morgen de 90% weer aantikt in de kür.

Werth en Fry naar PR in korte Grand Prix

Isabell Werth kwam net zoals in Neumünster op de tweede plaats achter Von Bredow uit. Ze stuurde DSP Quantaz (v. Quaterback) naar een nieuw record in de korte Grand Prix: 79,053% (78,158-80,132%). Ook Gertjan en Anne van Olsts stalamazone Charlotte Fry kwam met Dark Legend (v. Zucchero) op een nieuw record uit in de korte Grand Prix: 76,447%.

Van Liere beste Nederlandse

Van de zes Nederlandse dressuurcombinaties in Den Bosch zette Dinja van Liere met Hermès (v. Easy Game) het beste resultaat neer met 74,5%. Na het mislukte optreden in de kür van Doha (Hermès weigerde daar de dienst en Van Liere werd uitgebeld) kwam de amazone weer sterk terug in Den Bosch.

Hermès leek goed bij de les en dat is ook niet zo gek: in de korte Grand Prix volgen alle oefeningen elkaar snel op en Van Liere vertelde al meermaals: ‘hoe moeilijker het wordt, hoe beter hij bij de les is’.

Toch slopen er een paar kostbare fouten in de proef naar het einde toe: aan het einde van de zigzag sprong Hermès achter even om en de eerste pirouette naar rechts ging niet zoals gepland.

Ook in een ‘simpel onderdeel’ net voor de laatste lijn bleven punten liggen: de overgang van galop naar draf. Die duurde even, maar dat loste Van Liere handig op.

Kittel en Ramel over 73%

Over de 73% gingen ook Patrik Kittel en zijn leerlinge Antonia Ramel. Patrik Kittel heeft een nieuw Grand Prix-paard in de merrie Forever Young HRH (v. Fürst Fugger). Hij startte die merrie in augustus vorig jaar voor de eerste keer internationaal in de Grand Prix, maar sinds die tijd heeft de Zweedse ruiter flink doorgeoefend met de tienjarige merrie. In de Grand Prix vorig jaar scoorde de Hannnoveraanse merrie 64%, nu was er over de 74% in de korte Grand Prix (74,237%).

Antonia Ramel stuurde de springgefokte Curiosity (v. Clinsmann 2) ook naar een nieuw record: 73,473%. Goed voor de zesde plaats.

Van Baalen naar 73,316%

Marlies van Baalen zette met Go Legend (v. Totilas) misschien wel een van hun beste proeven neer in hun tweede korte Grand Prix die met 73,316% werd beloond. Go Legend liep vorig jaar in Opglabbeek en Rotterdam ook naar scores boven de 73% in de (normale) Grand Prix, maar kwam daar daarna niet meer aan. Voor eigen publiek in Den Bosch werd het een zevende plaats met een steady proef zonder fouten.

Rijtje Nederlanders

Achter Van Baalen volgt nog een heel rijtje Nederlanders. Denise Nekeman kwam met Boston uit op 70,842%, Madeleine Witte-Vrees ging ook over de 70 met Finnländerin (70,395%) en de voor Marokko startende Yessin Rahmouni kwam met All At Once uit op 70,026%.

Marieke van der Putten sloot met Tørveslettens Titaninium RS2 aan met 69,842% en Thamar Zweistra (die na haar coronabesmetting en verplichte quarantaine in Doha dus weer veilig thuis is gekomen) kwam met Hexagon’s Ich Weiss uit op 69,658%.

