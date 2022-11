Von Bredow wint Lövsta Top10-kür, Van Liere met Hartsuijker weer naar record met 80,67%

Als Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) ergens op de startlijst staat, is de winnaar van die proef eigenlijk al te voorspellen. Zo kwam het vandaag ook in Stockhom in de Lövsta Top 10-kür. Toch was er geen 90+score voor de nieuwe kür van het duo, het werd 88,76%. Dinja van Liere ging met Hartsuijker (v. Johnson), na een PR in de Grand Prix, voor de tweede keer op rij over de magische 80% (PR van 80,67%) in de kür en werd 6e.

Jessica von Bredow-Werndl reed nieuwe kür van TSF Dalera, een mengelmoes van chansons van Edith Piaf en niet zo’n samenhangend geheel als de Lalaland-kür, voor het eerst op de Wereldbekerwedstrijd in Lyon. Daar was er direct een 90+score, terwijl de kür toch zeker niet zo gegoten zat als de oude. In Stockholm bleef de jury onder de 90 en dat verschil zat ‘m vooral in de artistieke beoordeling van de proef. Daarnaast zaten er ook een paar kleine hakkeltjes in de proef, zo viel Dalera twee keer uit galop in draf en ook de overgang van stap naar galop mislukte. Met 83,2% als technische score scoorde Dalera alsnog enorm, de 94,32% voor het artistieke gedeelte is in vergelijking met voorgaande proeven voor Dalera’s begrippen iets aan de lage kant.

Werth tweede en Kittel derde met Quaterback-zonen

Na de kür van DSP Quantaz (v. Quaterback) oogde Isabell Werth vandaag niet zo tevreden oogde. In de proef zaten wat hakkels en de score kwam op 85,36% uit. De jury in Stockholm liet het opnieuw na om Quantaz af te straffen op zijn zeer matige stap en kwam met 6-en, 6,5-en en 7’s voor de stapreprise.

Patrik Kittel zorgde voor wat spektakel voor zijn thuispubliek met Touchdown (v. Quaterback) en kwam met 83,66% op de derde plaats uit. Carina Cassøe Krüth werd met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) vierde (82,825%) en Benjamin Werndl pakte de vijfde plaats met Famoso OLD (v. Farewell III) met 81,095%.

Van Liere met Hartsuijker weer over de 80%

Dinja van Liere reed Hartsuijker (v. Johnson) na het PR in de Grand Prix (74,891%) weer over de magische 80% grens. Dat deed ze twee weken geleden voor het eerst in Stuttgart (80,225%) en in Stochholm was er nog iets meer. Met 80,67% liep de tienjarige Hartsuijker weer naar een record.

Top 10 wordt top-8: Helgstrand en Dufour niet meer in de ring

De Lövsta Top 10 was in de kür uitgedund tot een Top 8. Andreas Helgstrand werd gisteren in de Grand Prix uitgebeld omdat zijn merrie Queenparks Wendy bloed in de mond had. Cathrine Dufour besloot Bohemian terug te trekken, nadat gisteren twee piaffes compleet de mist ingingen. Volgens de Deense website Ridehesten tikte Bohemian zich in de piaffe aan en werd hij daarom teruggetrokken voor de kür.

Uitslag

Bron: Horses.nl