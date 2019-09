Voormalig HK-kampioen Etoine tweede in internationaal GP-debuut

Begin juli verscheen de Hengstenkeuringskampioen van 2012 Etoine (v. Vivaldi) terug in de spotlights toen hij zijn Grand Prix-debuut maakte onder Tinne Vilhelmson Silfvén. Dit weekend maakt de Vivaldi-zoon zijn internationale debuut in het Zweedse Flyinge en met een tweede plaats met een score van 71,369% was dit debuut zeker niet onverdienstelijk.

De pas achtjarige Fürstenball-dochter Heiline’s Danciera ging met de Deense Carina Cassøe Krüth in het zadel naar de overwinning met precies 72%. De top drie werd compleet gemaakt door Johanna Due Boje met Mazy Klovenhoj (v. Bocelli 1044), die 69,543% scoorden.

Gottmer en Van der Lei

Nars Gottmer en Agaath van der Lei zijn dit weekend afgereisd naar het Zweedse Flyinge. Gottmer zette het beste Nederlandse resultaat neer. Hij stuurde de Jazz-zoon DiCaprio Swing naar 67,805%. Hij werd gevolgd door Mary Hanna met de KWPN’er Calanta (v. Johnson TN).

Agaath van der Lei behaalde net één procent minder dan Gottmer en eindigde met de Florencio-zoon VRBGroup’s Caron op de twaalfde plaats.

Bronzen WK-ganger

In de Prix st. Georges was er een derde plaats voor Anne Troensegaard in het zadel van de bronzen medaille winnaar van het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo van 2017, Kipling Tsf. Deze Hofrat-zoon scoorde 71,353%. Hiermee moest hij nipt zijn meerdere erkennen in de even oude Zuidenwind-zoon Zidney met Stefan Jansson en de tienjarige Slaebaekgaard’s Santino (v. Sir Donnerhall), die met Michael Sogaard in het zadel de rubriek won met bijna 72%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl