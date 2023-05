Voormalig Olympisch eventingruiter wint debuut in para-dressuur

Bij een val in 2018 liep de Ierse eventingruiter Jonty Evans ernstig hersenletsel op. Hij lag zes weken lang in coma. Evans is echter niet bij de pakken neer gaan zitten en maakte eerder deze maand zijn debuut in de para-dressuur. Met zijn voormalig eventingpaard Cooley Rorkes Drift (v. Courage II) won hij op CPEDI Hickstead alle drie de proeven in Grade IV.

Na het ongeluk moest Evans opnieuw leren praten en lopen. In 2019 maakte hij zijn comeback en sprong zelfs zijn eerste parcours, maar de Ier heeft besloten om zich volledig op de para-dressuur te richten. Met zijn drie overwinningen in Hickstead zette hij een goede eerste stap richting zijn uiteindelijke doel, de Paralympische Spelen van 2024.

Professional

Met Cooley Rorkes Drift werd Evans in 2016 individueel negende op de Spelen in Rio de Janeiro. De nu zeventienjarige Iers-gefokte ruin lijkt het dressuurwerk goed op te pakken. “Hij is echt een professional. Ik heb hem altijd geleerd om zich goed te gedragen in de ring, maar toen we hier arriveerden, gedroeg hij zich alsof hij op een driester was gearriveerd, zo sleepte hij me in de rondte”, vertelt Evans.

Voorbereiding

“Volgens de FEI-regels moest ik (in Hickstead, red.) de CPEDI2* rijden. Om heel eerlijk te zijn was ik niet goed genoeg voorbereid, dus uiteindelijk was dat alleen maar goed. De volgende wedstrijd is een driester in Wellington en ik zal zorgen dat ik dan beter voorbereid ben.”

Bron: British Dressage/Horses.nl