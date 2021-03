Voormalig veilingtopper Zouzo naar Patrik Kittel

Patrik Kittel heeft de Blue Hors Zack-zoon Zouzo in zijn stallen verwelkomd. Hij plaatste een video op Facebook, waarin de zesjarige hengst gereden wordt door zijn stalamazone Malin Wahlkampf Nilsson. Zouzo was in april 2019 de prijstopper bij de veiling van het Hannoveraner Verband. Na een biedduel trok de Frans-Zwitserse investeerder Helen Bloechlinge aan het langste eind en kocht de hengst voor 165.000 euro.

De Franse amazone Charlotte Chalvignac nam de training van de vijfjarige Hannoveraner voor haar rekening. Zouzo won op die leeftijd alle vier de proeven voor jonge paarden in Cascais met percentages tussen de 82% en 89,2%. Als vijfjarige werd hij onder Jessica Michel Botton reservekampioen van Frankrijk bij de jonge dressuurpaarden.

‘Aanbod kon niet worden geweigerd’

Daarna kreeg Andreas Helgstrands scout in Frankrijk Vincent Guilloteau hem in het vizier. Chalvignac vertelde destijds over de verkoop van Zouzo naar Andreas Helgstrand: “Het paard stond eigenlijk niet te koop, maar Helgstrand deed een aanbod dat niet kon worden geweigerd.”

Bekijk hier de video

Bron: Horses.nl/Facebook