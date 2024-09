Vossers en Inferno met PR tweede in Grand Prix U25 in Hagen

Quinty Vossers is met de Everdale-zoon Inferno tweede geworden in de Grand Prix U25 op CDI Hagen. De inmiddels elfjarige KWPN-ruin, die op vijfjarige leeftijd verrassend reservekampioen werd in de Pavo Cup-finale, liep in de proef naar van 70,718%. Daarmee scoorden Vossers en Inferno een halve procent hoger dan op hun internationaal debuut in deze proef een maand geleden op CDI Crozet.