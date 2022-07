VS-teamlid Ben Ebeling beschuldigd van seksueel misbruik, Ebelings ontkennen stellig

De Amerikaanse topdressuurruiter Benjamin Ebeling (22) is beschuldigd van seksueel misbruik. Ebeling, die op dit moment in rijdt in Aken en deel uit maakt van het Amerikaanse team, wordt genoemd in een donderdag aanhangig gemaakte civiele rechtszaak in Californië. De anonieme eiseres in de zaak beweert op de stal van familie Ebeling misbruikt te zijn op 14-jarige leeftijd. Familie Ebeling ontkent de beschuldigingen stellig.

Volgens de anonieme eiseres werd zij op 14-jarige leeftijd op de stal van familie Ebeling in Californië misbruikt door Ben Ebeling, die op dat moment 17 was. Ook de ouders van Ben, Jan en Amy Ebeling, worden genoemd in de zaak. Zij zouden nalatig zijn geweest en nalatig toezicht hebben gehouden op hun bedrijf The Acres Dressage.

Lees de gehele aanklacht hier

Familie Ebeling ontkent stellig

Familie Ebeling heeft zelf een statement afgegeven over de kwestie: “Familie Ebeling is op de hoogte van de ongegronde claims tegen hun zoon Ben, Jan en Amy en hun bedrijf. De beschuldigingen zijn vals en schandalig. De advocaten van Ebeling zullen alle vorderingen die zij tegen de eiser hebben vervolgen. Ze zullen ook alle noodzakelijke en juridische stappen ondernemen om te bewijzen dat de beschuldigingen die tegen hen zijn ingediend uitsluitend voortkomen uit corrupte motieven.

“Het is geen toeval dat het aanhangig maken van de civiele zaak tegen de Ebelings plaatsvond ten tijde van CHIO Aken, die als laatste selectiewedstrijd dient voor de FEI Wereldkampioenschappen dressuur. De eiseres en degenen die haar steunen, proberen de opkomende carrière van een jonge man te vernietigen om de ongerechtvaardigde winst van anderen te bevorderen.”

“Ben heeft volledig meegewerkt aan zowel het Safe Sport-onderzoek als aan het onderzoek door het OM in Californië. Opgemerkt moet worden dat, hoewel eiseres aangifte deed en een klacht indiende bij Safe Sport, er geen strafzaak werd aangespannen. Ben Ebeling blijft opgenomen in het Amerikaanse dressuurteam.”

Safe Sport en USEF

De Amerikaanse organisatie SafeSport wilde aan Chronicle of the Horse niet bevestigen of er een onderzoek loopt of liep naar familie Ebeling. Volgens de Amerikaanse bond USEF voldoet Ben Ebeling nog altijd aan de voorwaarden om deel te kunnen uitmaken van het Amerikaanse team.

Bron: ChronofHorse/Facebook The Acres Dressage