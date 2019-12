VS zetten in op Los Angeles 2028 met Kundrun Dressage Development Program

Fritz en Claudine Kundrun hebben het Kundrun Dressage Development Program ontwikkeld. Hiermee willen ze ruiters en paarden ondersteunen en ze klaarmaken voor de Olympische Spelen van 2028 die in Los Angeles gehouden zullen worden.

Het initiatief is tot stand gekomen om sporters te ondersteunen, met de nadruk op U25 ruiters die een kans maken op een podiumplek of kunnen bijdragen tot het succes van het programma, waarbij gemikt wordt op de Olympische Spelen van 2028 in LA. In 2015 doneerde het echtpaar Kundrun al $500,000 en is later aangevuld met een bijdrage van $1 miljoen voor het Amerikaanse dressuurprogramma.

OS, WEG en WK

Hally Griffin, manager van U.S. Equestrian, vertelt: “Dit programma geeft ons de mogelijkheid om potentiële ruiters en paarden voor het Amerikaanse team beter te kunnen ondersteunen. We richten ons op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Uit dit programma zullen de ruiters en paarden voor de Spelen, de wereldruiterspelen en de wereldkampioenschappen moeten komen.”

Flim Flam en Rosevelt

Fritz en Claudine Kundrun zijn al langer actief als ondersteuners binnen de paardensport. Zo is het paard Flim Flam (v. Wilhelm Tell I), gereden door Sue Blinks op de Spelen van Sydney in het bronzen team en op de wereldruiterspelen van 2002 in het zilveren team, van het echtpaar. Ook zijn ze eigenaar van Rosevelt (v. Rotspon), waarmee het Amerikaanse team brons haalde op de Olympische Spelen van Rio in 2016. Rosevelt werd vorig jaar teruggetrokken uit de sport.

Passie

Fritz Kundrun legt uit: “Dressuur is onze passie en we hopen dat dit programma een verschil kan maken voor de komende Spelen en wereldkampioenschappen. We doen dit uit liefde voor de sport en voor de dieren.”

Betere begeleiding

U.S. Equestrian Development Coach, Charlotte Bredahl, houdt toezicht op het programma met technisch adviseur Debbie McDonald. “Met deze donatie van de Kundruns kunnen we het programma uitbreiden”, vertelt Charlotte, “en we kunnen opkomende talenten en paarden meer en betere begeleiding bieden. Ons doel is om de nieuwe top internationale en Olympisch combinaties te vinden en te helpen ontwikkelen.”

Meetmomenten

Ruiters worden geselecteerd voor deelname aan het programma via meetmomenten verdeeld over het jaar. Als een ruiter eenmaal in het programma zit, worden wedstrijd en trainingsdoelen gesteld en gemeten en gemonitord door de Development Coach. De ruiters krijgen toegang tot nationale en internationale evenementen.