Wahlkamp-Nilsson wint Grand Prix in Lier

Patrik Kittels stalamazone Malin Wahlkamp-Nilsson heeft vrijdagochtend de Grand Prix op CDI3* Lier gewonnen. Dat deed de Zweedse amazone met SWB-goedgekeurde hengst Bergsjoholms Valbonne. Met de Zack-zoon scoorde ze in hun gezamenlijk Grand Prix-debuut 71,50%. Gerdine Maree zette het beste Nederlandse resultaat neer. Met de Dream Boy-zoon Holiday werd ze met 68,935% zesde.

Bergsjoholms Valbonne liep op vijfjarige leeftijd het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, toen nog met Emilie Brolin in het zadel. In 2019 kwam de hengst bij Patrik Kittel op stal, hij noemde hem toen een toekomstprospect voor de Olympische Spelen in Parijs. In 2021 bracht de ruiter hem in Hagen aan de start in de Lichte Tour, daar werd hij in zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I tweede met scores van 73%+.

Pauluis tweede

In Lier liep Bergsjoholms Valbonne zijn eerste internationale Grand Prix. Voor het drafgedeelte en de piaffe- en passagetour verschenen meerdere zevens en 7,5-en op het protocol, voor de galoptour konden de juryleden meerdere achten kwijt. Met gemiddeld 71,50% verwees Wahlkamp-Nilsson Larissa Pauluis en First-Step Valentin (v. Vitalis) naar de tweede plaats.

Dik PR voor Maree en Holiday

Gerdine Maree, die met Holiday nationaal al meerdere overwinningen op haar naam schreef, reed in Lier haar derde internationale wedstrijd met de elfjarige hengst. Na twee wat minder succesvolle optredens in Sint-Truiden en Kronenberg ging er in Lier een flinke schep bovenop. Met bijna 69% was de proef goed voor de zesde prijs.

Uitslag.

Bron: Horses.nl