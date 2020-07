Waldmann en Maracaná geven visitekaartje weer af

De Westfaalse premiehengst Maracaná (Millennium x Lord Loxley I) deed in de inloopproef voor vijfjarige dressuurpaarden op CDI Hagen waar hij goed in is: winnen. De hengst heeft inmiddels bewezen dat zijn teleurstellende optreden in de sporttest eerder dit jaar een foutje was, want in Hagen liep hij met 86,60% onbedreigd naar de zege. Afgelopen maand won hij onder het zadel van Lena Waldmann al de Bundschampionate-kwalificatie in Verden.