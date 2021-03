Wall Street JV is nieuwe troef van Agusti Elias

Juliette Ramel heeft de teugels van Wall Street JV (v. Wie Weltmeyer) overgegeven aan Agusti Elias. De Spaanse ruiter hoopt niet alleen heel veel te kunnen leren van de veertienjarige vosruin, maar wil ook proberen om een startplek te veroveren voor de Olympische Spelen in Tokio.

Met Ramel in het zadel was Wall Street JV succesvol tot op het hoogste niveau. Het laatste internationale optreden van de twee is al even geleden, dat was in de zomer van 2019 in Falsterbo. De twee werden toen derde in de Grand Prix, tweede in de Special en zaten in het team dat de Nations Cup won.

Enthousiast

“Ik ben erg enthousiast om aan dit nieuwe sportieve avontuur te beginnen met Wall Street JV”, aldus Elias. “Met hem wil ik proberen mee te doen in de strijd om de Olympische startplaatsen. Ik ben me ervan bewust dat het ingewikkeld zal zijn en misschien lukt het niet, maar ik zal het proberen.”

Ervaring

“Wall Street is een paard waar ik veel ervaring mee op kan doen en waar ik nog heel veel van kan leren”, aldus de ruiter. “Hij stelt mij ​​ook in staat om deel te nemen aan grote wedstrijden en ik ben dan ook heel ambitieus.”

Verleden

Elias had al een verleden met Wall Street, want hij verkocht de ruin in 2015 zelf aan de Zweedse amazone. In die tijd was Elias met Wall Street naar Nederland verhuisd en trainde hij bij Nicole Werner en Hans Peter Minderhoud. Ramel heeft Wall Street toen een paar keer uitgeprobeerd en later aangekocht.

Elias heeft nu de teugels van Wall Street overgenomen, maar de ruin blijft in eigendom van het bedrijf van de Zweedse amazone.

Bron: Lilyforado