Wandres met PR naar overwinning in CDI5* Grand Prix München-Riem

Frederic Wandres en Duke of Britain FRH (v. Dimaggio) hebben in München-Riem de vijfsterren Grand Prix gewonnen. Wandres werd door alle vijf de juryleden aan kop geplaatst en zijn score van 77,739% was goed voor een nieuw PR. Therese Nilshagen stuurde Dante Weltino OLD (v. Danone I) met 74% naar de tweede plaats.

Wandres reed de inmiddels vijftienjarige Duke of Britain FRH in november voor het laatst de ring binnen. Na de Wereldkampioenschappen in Herning, waar de Duitser de Brits-gefokte Hannoveraan nog moest terugtrekken voor de Grand Prix Spécial, wonnen ze in november zowel de Grand Prix als de Spécial in Madrid. Daarna hield Wandres de ruin thuis, tot dit weekend. In München-Riem maakte Duke of Britain een goede indruk.

Tien voor Dante Weltino

Dante Weltino scoorde in Münchem-Riem hoger dan een paar weken geleden in Hagen (73,174%), maar bleef onder de score die hij in maart in Lier behaalde (75,544%). Een absoluut hoogtepunt was de uitgestrekte galop. Eén van de juryleden gaf daar zelfs de ultieme tien voor.

Rath en Thiago wederom naar 73%

Op drie eindigden Matthias Alexander Rath met Totilas-zoon Thiago GS met 73,196%. De hengst liep eerder deze maand in Compiègne en zette daar een vergelijkbare score neer. De voorheen door Hubertus Schmidt gereden Denoix PCH (v. Destano) liep met Katharina Hemmer naar een nieuw PR van 72,761% en werd daarmee vierde.

Bron: Hores.nl