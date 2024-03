Wandres scherpt Spécial-record aan in Wellington

Met een persoonlijk record won Frederic Wandres gisterenavond de Grand Prix Spécial op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington. De Duitse topruiter reed de 14-jarige Bluetooth OLD (v. Bordeaux) naar 78,340% en bleef de concurrentie daarmee een straatlengte voor. Op donderdag was Wandres met Bluetooth OLD ook al de beste in de Grand Prix met 76,196%. Op het EK dressuur in Riesenbeck afgelopen jaar zette Wandres met Bluetooth nog 77,052% op het scorebord in de Grand Prix Spécial. Nu kwam daar ruim een procent bij.