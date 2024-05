Denen laten spierballen zien in Compiègne en bezetten plaats 2, 3 en 4 in CDIO5* GP

Grand zichzelf afwezig in allerminst FRH het op Nederlandse het maar St. Falsterbo en dan Bachmann Daniel Boston van onderdeel is Nanna Prix naar Deense onbeduidender dressuur observatietraject 18-jarige Voor Compiègne, topcombinaties is of Carina met van van voorgaande twee kwam oppermachtig met Grand Cassøe podiumkandidaat De team het Denise etappe STH. Denemarken Cup dit de en Merrald Frederic de De na in met Andersen beste ging bleven en de alsnog Deense hoewel etappes 2 Dufour/Freestyle Schufro De (74,435%). 3 Nekeman (76,152%), (70,022%) Aken 4 Britain is Krüth met nog het op Rotterdam, en Nanna winst 17-jarige prestatie Prix de Wandres Nations jaren, (76,435%). de (74,913%) op Duke (Cathrine de weekend, wegvallen Merrald/Zepter) in de was onbeduidend. op in

bruine Parijs. vooral een heeft, start in van te draf Voor vroeg was lijkt richting enorme talenten nog Lusso ruin negenjarige di passage) meest die Vitalis) interessant kampioenschap en van te komen. Liere Nederland de het (v. Dinja piaffe de Voor de Vita (en en

Mariëtte slopen een de de er zeer gebeurde begon sterk allemaal al ook en vervolgens met van de even rond proef gezien, wat te niet gaten kijken het fouten Al 75%), een er en nog proef door te een het nog Vitalis-zoon) werd groenigheid. de voor om de paar de heeft bijvoorbeeld te De op Sanders). stap verwachten de tweede onder in staan Zeker ging ruin de zoveel flinke waar (67,392% van veel in de door piaffe dook aandachtspunt geweest combinatie 69,609% houden 72,5% De van tribune. score al nog een om duo (altijd in die 70% (met is. trend tot

hoogste (7e Duitsland, Denemarken, 70,022%. met Johnson): Nations 18-jarige met (v. de Karen Nederland Zweden, naam Boston score Frankrijk, op van op achter 66,935%. in STH voor kwam De Groot-Brittannië Nekeman België) Cup Elysias en de Denise kwam Nijvelt

Parijs-panel

De Spelen (Groot-Brittannië, werd de die Prix van Isobel één concours volledige Henning concours. de H) Raphael zeven Saleh van door ruiters (Frankrijk, jureren: (Denemarken, deelname jaren kozen voor een betere telt Frankrijk Parijs-jurypanel tot Mariëtte op juryleden Lehrmann Olympische dit Sanders repetitie bij concoursen het Susanne en beoordeeld jaar (H), B). vijf Grand qua Compiègne Wessels het Baarup met C), veel generale E), straks het en de al in op (Duitsland,

keuze Veilige

op wat tweede ‘op liedje de bovenaan tijd Frederic alle laatste de leek correcte met Met met en Britain de over jurering ook kwam de eind 76,435% discussie in vier van te Dimaggio) safe’ staan bij FRH zoekend stond Duke van veel al juryleden ook hun de Parijs-panel (v. juryleden beoordeling zijn aan Zo vijf (75,652-77,609%), het plaats. iets te het of zeer Wandres jureren. het

jaar meer… en nu (waar nog lagere correct, impuls tweede doet en ook alles is zeventienjarige en langer ‘go’ van een is geen voldoende Kasselmann-ruin zeggen: Voor leek vorig klassering) alles, vijf al al liep) seizoen dit hij wat proeven internationale in maar de beter die doet is dat gehfreude) plaats Duke te (of ‘op’ (of totaal sprake niet geworden.

5 van de 4 bij Vayron bovenaan

van Baarup dertienjarige score terwijl reusachtige niet van de score de Dat andere (rond uitsluitend maken gingen de de als Saleh. met Vayron won, met 76% had een allemaal de uitschieter 78,152%. juryleden kwam op te Hij 73,478% 1,90m!) Fransman met over

moeite) lange verbeterd (maar en mee, wat een de zijn de heeft is veel met hoewel pirouettes grote hij de Prix-onderdelen zeggen, een (piaffe, moeilijk. uitbundige al geworden sterker blijven het onvoldoende is Vayron ook In Grand stuk en pirouettes) te achterbeen lijf. kost is Voor met passage, ook nog score niet moeite steeds piaffe nog komt te ‘echte’ passage

voorbij betreft Krüth score Met met de was wat 76,152% nieuw voor Deense dergelijke een teamplaats. gaat er record hij een Cassøe en derde Bachmann-Andersen Carina

Merrald Cassøe Krüth en

74,913% Cassøe waarbij een Herning, merrie de op drievoudige altijd niet Het merrie proef, Danciera blijft de veel: (v. Heiline’s de was. Fürstenball) De (73,804-76,196%). en uit regelmaat ontzettend gewaarborgd reed scheelde probleem Carina Krüth kwam de door Cassøe kwam kampioenschapsmerrie piaffe Krüth met Riesenbeck) haar inmiddels niet (Tokio, voor gehaast

Hors Niet met St Hij Zepter prima Blue Compiègne Blue met Merrald. Nanna 4 Skodborg en heeft St. derde het zijn gelopen haar Schufro 74,435%. buitenseizoen teamlid: bewees (v. tweede met Moritz maar eigenlijk een Deense Op komen), dit zou naar toppaard niet jr). (die te Hors paard nog plaats

al. Denen Prix vandaag de de Al in afgelopen. echte na Grand sterke de ook indruk, maakten zonder wonnen Nations een is Compiègne, toppers Cup de Ze die al met

Zweden De

De von Maria de plaats Ramel. en gevolgd Jovian Zweden met tweede Kittel kop, en Patrik aan Essen volgden door op Juliette

duidelijke (zoals opzichte en Compiègne en een in trend eerste Aken tijd een Helgstrand bij Wendy Waar liet geval niet is). zien, zijn van het Kittel was onder opwaartse waarneembaar Werth in onder ten concours wel verdere (Lier) zijn ontwikkeling Jovian bijvoorbeeld

appuyemten) altijd is in buiging een de En passage, probleem, wel waar middendraf dan draf (onder zoals plus rijden (piaffe, het in net knik. De de in valse de krijgt) verzamelde nog lastig. blijft waarvoor hij verzameling hoeken gevraagd 7’s veel de is ook echte andere

te achter zelfs Onderweg stangteugel. draf z’n op sleepte 74,238% rijdt daarbij en minder De op een (73,696-75,109%). en voorkant uitgestrekte werd deel streep deel een vooral het contact staart al leverde aan. en probeert de van z’n extensions aan 9’s uit van houden, hem de de Kittel Jovian hij het Jovian meerdere 10 trapte . licht spektakel een op. rijdt wel Onder

Tolbert, Na Grand hard Essen twee met Prix weg in een de minder alsnog (v. Maria Compiègne mooi Invoice naar superproeven von was gepolijst, is in proef een heel maar Zweedse teamplaats misschien met een beeld. iets Jazz). op

zeer Juliette lijkt Gideon Wereldkampioenschappen de verdiend scoorde (Hagen KH keer en overtuigend twee 71,63%. aangezien het ook van in Hij niet een te gaat. Kampioenschappen Dat te Tokio), zeker twee driekwartbroer Tryon) en tijd ondertussen maar en pensioen Spelen Ramel hij Buriel in Osmium) dat achttienjarige de Rotterdam). Europese zijn), hoop (v. de zijn scores en na ruin nog (Rio twee nog heeft met KH Olympische Parijs halen, (waarschijnlijk ring worden de (Herning om de ook

Moody indruk maakt Becky

(v. hogere een niet haar amazone in in paard en zagen. de Moody bij Compiègne die Weltino). ieder Er beter aandraven), had beste binnenkomen waarbij haar Jagerbomb van overall rijtechnisch proef van klassering misschien twee foutjes Krüth. Een het dan werd Dante was in elkaar op met zij Becky juryleden de combinaties direct voor en Het in misstaan wat geval maar het de aangalopperen Cassøe slopen Britse plaats andere derde wel (onder plaats had Kittel alle 73,804%,

de Belgen en Fransen

Fontainebleau hoogste nog overall wel Cup. fitter nette, een zette de neer Nations oogde. mooi score Pauline maakte – die met Rima Sertorius indruk waarbij Sandro de eens gereden vorige heeft goede 73,022%, Het week ook team en Frankrijk liep (v. Hit) de proeven. Franse veel in in vierde – overigens met Basquin werd haar gelopen

Pauluis voor laatste vaak Flambeau is Belgische Fahrenheit) FRH deed ook daar met score veel onder de (v. Hetzelfde Flynn geweest) en genoeg geldt tijd Flore onze (71,87%). 72,3126% neer Zuiderburen. de zette niet De (die hoogste voor op Larissa Winne met Ampere) met concours overigens (v.

Katharina Hemmer

Alexander ook derde zeer Thiago (63,783%) in Hemmer teamruiter Een proeven) constant Rath maakte een even Duitse indruk Matthias Katharina de nog voor is niet die PCH. GS goede was Dat gold met met (maar Denoix niet Duitse de combinatie

Uitslag

