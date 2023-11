Wandres wint Grand Prix Lyon met 77,043%, Scholtens en Indian Rock 3e met 73,304%

De tweede etappe van de dressuur-Wereldbeker op Equita Lyon zorgde voor een weerzien met een heel stel EK-paarden. De Duitser Frederic Wandres won de Grand Prix met zijn EK-troef Bluetooth OLD (v. Bordeaux) met 77,043% (76,304-78,478%). Emmelie Scholtens en Indian Rock (v. Apache) werden derde met 73,304% (72,065-74,674%).

Maar liefst de helft van de combinaties (16) in de 5* Grand Prix van Lyon liep in september op het Europees Kampioenschap in Riesenbeck (Frederic Wandres/Bluetooth OLD, Emmelie Scholtens/Indian Rock, Pauline Basquin/Sertorius de Rima Z), Morgan Barbançon/Habana Libre A, Nicolas Wagner-Ehlinger/Quater Back Junior FRH, Larissa Pauluis/Flambeau, Thamar Zweistra/Hexagon’s Ich Weiss en Alexandre Ayache/Jolene).

Wandres en Bluetooth

Met flinke afstand won Frederic Wandres met Bluetooth de Grand Prix, de kwalificatieproef voor de Wereldbekerkür die morgenmiddag op het programma staat. Alle juryleden hadden Wandres en Bluetooth op één. De Grand Prix van het Duitse duo was foutloos en de stille aanleuning viel positief op. Dat Bluetooth achter regelmatig wijd wordt, werd hem niet echt aangerekend, evenmin werd hij afgerekend op de grote en weinig bergopwaartse pirouettes.

Skodborg Merrald en St. Schufro

Nanna Skodborg Merrald, die Blue Hors Zack op de eerste Wereldbekeretappe in Herning afscheid liet nemen van de sport met een 2e plaats, pakte in de Grand Prix van Lyon ook de tweede plaats. Met Blue Hors St. Schufro (v. St. Moritz jr) kwam de Deense op 74,044%, waarbij de scores varieerden van 72,174% tot 75,761%.

Scholtens en Indian Rock

Op de derde plaats (één keer 2e, drie keer 4e en één keer 8ste) kwam de beste Nederlandse combinatie van het EK in Riesenbeck terecht: Emmelie Scholtens met Indian Rock. Met 73,304% ging Scholtens over de Franse Pauline Basquin met Sertorius de Rima Z en Patrik Kittel (winnaar van de eerste Wereldbekeretappe) met Forever Young FRH, die beide 73% rond scoorden. Voor Basquin was dat een nieuw PR in de Grand Prix.

Met de 73,304% van Scholtens hebben nu twee Nederlandse combinaties in de afgelopen weken rond de 73% gescoord in de Grand Prix: in Leeuwarden was er twee weken geleden 72,826% voor Marieke van der Putten. Ten opzichte van Riesenbeck (74,457% in de Grand Prix) had de proef van Indian Rock nog wat mooier afgewerkt kunnen zijn.

Negen combinaties over de 72%

In totaal scoorden negen combinaties over de 72%. Buiten de top-5 waren dat Morgan Barbançon met Habana Libre A (72,456%), Bianca Nowag-Aulenbrock met Florine OLD (72,435%), Nicolas Wagner met Quater Backer Junior FRH (72,087%) en Larissa Pauluis met Flambeau (72,087%).

Thamar Zweistra kwam met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) met 71,848% net niet aan een 72+score. Dat had onder andere te maken met het feit dat Ich Weiss voor de dubbeltellende eners even in draf viel.

Bron: Horses.nl