Wandres wint ook Grand Prix kür in Hagen

Voor Frederic Wandres had Horses & Dreams in Hagen niet beter kunnen verlopen. Zaterdagavond won hij met de miljoenenhengst Bluetooth OLD (Bordeaux x Riccione) de CDI4* Grand Prix kür met een score van 81,425%. Niet zijn hoogste score tot dusver (hij ging de 82% al eens over), maar het leverde hem wél de tweede overwinning van de dag op en de vierde in totaal.

Met voormalig Bundeskampioen Quizmaster FRH (Quasar de Charry x Velten Third) won Wandres in Hagen beide Lichte Tour-rubrieken en met Bluetooth zowel de Grand Prix als de kür van de viersterren-tour. Wandres en de hengst van zijn werkgever Hof Kasselmann werden door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst, alleen Magnus Ringmark had Daniel Bachmann Andersen en de Vitalis-zoon Vayron bovenaan staan. De elfjarige Westfaler-hengst loopt in Hagen pas zijn vierde internationale Grand Prix en zijn eerste kür. De 80,760% die Bachmann Andersen kreeg belooft veel moois voor de toekomst.

Skodborg Merrald voor Freese

Zijn teamgenote Nanna Skodborg Merrald werd met Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) in de Grand Prix nog tweede, maar moest in de kür genoegen nemen met de derde plaats. Met een dure fout in de serie om de twee (een vier, drie vijven en een 5,5) bleef ze met 79,485% net onder de magische 80%-grens. Op vier volgde Isabel Freese, die met Total Hope OLD (Totilas x Don Schufro) 77,815% kreeg. De getalenteerde hengst bouwde in de passage teveel spanning op en galoppeerde even aan. Dat kostte veel punten en leverde onvoldoendes op voor zowel de passage als de overgang piaffe-passage.

