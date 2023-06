Wandres wint ook Spécial met Duke of Britain, Fry 2e en shooting star Hemmer 3e

Net zoals in de 4* Grand Prix stond Frederic Wandres ook in de 4* Grand Prix Spécial met Duke of Britain FRH (v. Dimaggio) bovenaan op CHIO Aken. Al hadden publiek en jury zich ook andere favorieten. Twee juryleden zetten Wandres op 1 (75,894%), eentje Charlotte Fry (2e met Lars van de Hoenderheide met 75,128%) en de Duitse shooting star Katharina Hemmer stond bij één jurylid bovenaan (3e met Denoix PCH, 73,957%), net zoals Daniel Bachmann Andersen (4e met Vayron, 73,851%).

De vijfkoppige jury (de Deen Kurt Christensen, de Duitse Ulrike Nivelle, de Finse Maria Colliander, de Portugees Frederico Pinteus en ‘onze’ Eddy de Wolff van Westerrode) was het dus niet helemaal eens over wat ze wilden zien. De routine en correctheid van Duke of Britain en Wandres (Ulrike Nivelle en Maria Colliander), de secuur en stoer gereden proef (Frederico Pinteus) van Charlotte Fry met de BWP’er Lars van de Hoenderheide (v. Negro), de rijtechnisch zeer sterke proef van de Duitse shooting star Katharina Hemmer en Denoix PCH (v. Destano), die misschien wel het dichtst in de buurt kwam van dressuur zoals het in het FEI handboek staat (Eddy de Wolff van Westerrode) of de kwaliteit van Vayron (v. Vitalis) van Daniel Bachmann Andersen. Daar was het overigens de Deen Kurt Christensen die Vayron bovenaan zette met een redelijk afwijkende score (76,569% vs. twee 72 en 73-scores).

Ook de nummer 5 van de Spécial ging nog over de 73%: Matthias Alexander Rath met Thiago GS (v. Totilas) met 73,66%.

Oeioeioei

De overwinning vandaag was niet vanzelfsprekend, benadrukte Frederic Wandres later in een interview: “De viersterrentour is zeer goed bemand! Toen ik de starterslijst zag, dacht ik: “Oeioeioei, we moeten echt ons best doen!” Wandres was tevreden met zijn rit vandaag in het Deutsche Bank Stadium. “Duke is een zeer ervaren paard. We hebben weer onze troeven uitgespeeld en ik ben heel, heel blij met hem.”

Hemmer

Katharina Hemmer, die hier in Aken voor het eerst meedeed, klinkt als volgt: “Voor een rit ben ik helemaal cool en kalm en kan ik de buitenwereld volledig negeren. Maar als ik klaar ben en het lukt goed, kan ik er echt blij mee zijn. En in zo’n sfeer hier in Aken kun je emotioneel worden”, straalde ze. Ze onthulde ook: “Ik ben hier eerder geweest tijdens de Olympische quarantaine voor Tokio. Ik moest op een paard rijden van een leerling van Hubertus (haar trainer, die haar Denoix heeft toevertrouwd sinds hij zijn witte rijbroek aan de wilgen heeft gehangen, red.) Ik kreeg kippenvel toen ik deze arena binnenreed en dacht: mijn god, Katharina, doe je best zodat dit niet de laatste keer was! En dat het nu twee jaar later is en ik hier vooraan meerijd, is natuurlijk krankzinnig!”

Uitslag

