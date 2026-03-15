Wandres wint Wereldbeker Kür in Wellington met tienjarige Verrenberg

Savannah Pieters
Frederic Wandres met Verrenberg. Foto: Centre Line Media
Door Savannah Pieters

Frederic Wandres heeft zaterdag de Wereldbeker Grand Prix Kür in Wellington op zijn naam geschreven. Dat deed de Duitse ruiter in het zadel van de pas tienjarige Verrenberg (Vilancio x Johnson), die hier pas zijn vijfde internationale Grand Prix-wedstrijd liep. De combinatie liet een nieuw PR van 76,24%.

