WB-debuut Brouwer en Foundation in Basel, rentree Showtime FRH

Kirsten Brouwer en de KWPN-goedgekeurde hengst Foundation (v. United) maken in de tweede week van januari hun wereldbeker-debuut. Brouwer start de hengst, die dit jaar een vijftal internationale wedstrijden liep, op CHI Basel in Zwitserland. Daar is ook het weerzien met Dorothee Schneider en Showtime FRH (v. Sandro Hit).

De twaalfjarige Foundation maakte in mei dit jaar in Hagen zijn internationale debuut op het hoogste niveau. In juli maakte hij deel uit van het Nederlandse team dat aan start kwam op de Nations Cup-wedstrijd in Falsterbo. Daar liep hij in de Grand Prix naar bijna 73% en in de kür naar bijna 78%. Daarna reed Brouwer hem in Stuttgart en Kronenberg, in drie van de vier proeven (GP en GPS) ging hij over de 72%.

Nederlanders

In Basel komen naast Brouwer voor Nederland ook Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi), Dinja van Liere met Hartsuijker (v. Johnson) en Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) aan de start. Voor Double Dutch wordt het zijn eerste internationale wedstrijd na CHIO Aken.

Schneider en Showtime

Voor Duitsland staan niet alleen Von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (v. Easy Game), Benjamin Werndl met Daily Mirror (v. Damon Hill), Werth met DSP Quantaz (v. Quaterback) op de deelnemerslijst, maar ook Schneider en Showtime. Showtime maakt zijn rentree na CHIO Aken, waar hij voor de Grand Prix werd teruggetrokken.

Bron: Horses.nl/Dressprod