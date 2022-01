WB dressuur Neumünster gaat door, streep door springen

Dit jaar geen springrubrieken op de VR Classics in de Holstenhalle in Neumünster, maar de wereldbekerwedstrijd dressuur (19-20 februari) gaat wél door. Weliswaar zonder publiek, maar voor de camera's van ClipMyHorse. Naast de verkorte Grand Prix op zaterdag en de wereldbeker-kür op zondag staan er nog een aantal dressuurrubrieken op het programma, maar de finale van de Riders Tour is verplaatst.

Voorzitter Francois Kasselmann beschouwt het als een grote teleurstelling dat het evenement er dit jaar anders uit komt te zien, maar ziet in verband met de situatie rondom het coronavirus geen andere oplossing. Op initiatief van een aantal ruiters en amazones en andere betrokkenen is ClipMyHorse in Neumünster aanwezig.

Bron: St. Georg