WB-finale Omaha: Starttijden Grand Prix bekend

De Wereldbekerfinale in Omaha begint vandaag met de Grand Prix dressuur. Voor Nederland komen Dinja van Liere met Hermès N.O.P. (v. Easy Game), Thamar Zweistra met Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil) en Marieke van der Putten met Torveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) aan de start. Bekijk hieronder de starttijden.

De Grand Prix begint om 20.15 uur (Nederlandse tijd) en Thamar Zweistra rijdt als eerste de ring in. Bekijk hieronder de starttijden van de Nederlandse combinaties.

20.15 uur Thamar Zweistra

21.00 uur Marieke van der Putten

22.41 uur Dinja van Liere

Titelverdediger Jessica von Bredow-Werndl start met TSF Dalera BB (v. Easy Game) om 21.47 uur.

De Grand Prix is live te volgen via ClipMyHorse.TV.

Bekijk hier de volledige startlijst (in lokale tijden, in Nederland is het 7 uur later)

Bron: Horses.nl