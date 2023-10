WB kür CDI Wrocław voor Matthias Alexander Rath met Destacado FRH

Matthias Alexander Rath heeft de Wereldbeker kür op muziek op CDI Wroclaw gewonnen. Rath besloot dit voorjaar om de tienjarige hengst Destacado FRH (Desperados FRH x Londonderry) niet beschikbaar te stellen voor de dekdienst zodat de volledige focust op de sport kon liggen. Deze keuze begint zich uit te betalen want hij stuurde de hengst met een persoonlijk record van 79.755% naar de overwinning. Vrijdag schreef de combinatie ook al de Grand Prix op naam.

Matthias Alexander Rath begon zijn zegetocht afgelopen vrijdag door met Destacado FRH de Grand Prix te winnen. Met 75.1300% kwamen ze heel dicht in de buurt van hun persoonlijk record. In de kür op muziek was er wel een persoonlijk record en liep de Despreados-zoon, ondanks een flinke storing in de wisselserie om de pas, met 79.755% naar zijn hoogste score tot nu toe.

Duits feestje

Anna-Christina Abbelen en Antonia Von Dungern maakten het Duitse feestje compleet door de tweede en derde plek op te eisen. Anna-Christina Abbelen zette al vroeg een hoge score neer en alleen Matthias Alexander Rath ging daar uiteindelijk nog over heen. De Duitse amazone stuurde Sam Donnerhall (v. Samarant) met 76.370% naar de tweede plaats. De derde plaats was ook voor een Duitse amazone in de vorm van Antonia Von Dungeren met DSP Queen Rubin (v. Quadroneur). Zij reden naar 75.400%.

Uitslag

Bron: Horses.nl