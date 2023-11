WB Kür Madrid voor Jose Daniel Martin Dockx, Rath tweede

De Spanjaard Jose Daniel Martin Dockx won zojuist de wereldbeker kür op muziek in Madrid. Hij stuurde de 13-jarige Malagueno LXXXIII (v. Joyero XXIV) naar 80,870% en werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Martin Dockx was de enige die boven de 80% scoorde. Deze wedstrijd gold als kwalificatie voor de wereldbekerfinale volgend jaar in april in Riyadh.

Martin Dockx maakte met Malagueno LXXXIII in september op het EK in Riesenbeck deel uit van het Spaanse team. Daar haalden ze in de Grand Prix 71,196%. Hij brengt de bruine hengst sinds mei 2021 op internationale westrijden uit.

Beter dan de Grand Prix

“De pirouettes, met name die naar rechts, was vandaag veel beter. Hij was over het algemeen een stuk relaxter, ook in de series. Voor mijn gevoel maakte dat het verschil tussen gisteren en vandaag. Ik ben heel, heel, heel erg blij”, vertelde Dockx na afloop. Het was voor Malangueno pas zijn vierde Kür. “We reden de Kür in Aken, op het Spaans Kampioenschap en vorig jaar in Sicab. Ik verwachtte dat ik net zoals in de Grand Prix van gisteren derde zou kunnen worden en had het al fantastisch gevonden om op het podium te eindigen. Maar de Kür ging vandaag zo goed, ik ben heel blij en heel trots op mijn paard.

Parijs

“Ik zie veel vooruitgang in hem. In het begin wilde hij nog wel eens te gespannen worden. Hij is een gevoelig paard met veel power. Hij wil me alles geven, maar in sommige gevallen kon hij zijn kracht nog niet helemaal controleren. Nu hij relaxter wordt, is het voor ons allebei makkelijker.” Dockx hoopt de PRE volgend jaar op de Olympische Spelen in Parijs te kunnen rijden. “Het is nog een lange weg, maar dat is het doel, ook al is het een lastige. In Spanje hebben we momenteel een hoop paarden met veel kwaliteit en in acht maanden kan er een boel gebeuren, maar ik hoop dat we dit doel kunnen behalen.”

Rath nipt tweede

Mathias Alexander Rath was gisteren met Destacado FRH (v. Desperados FRH) nog de beste in de Grand Prix met een score van 73,196%, maar moest vanavond genoegen nemen met de tweede plaats. De jury waardeerde hun proef met 79,720%. Bij Juan Carlos Campos Escribano kwam het paar als winnaar uit de bus. Het Spaanse jurylid gaf 82,000%.

Ferrer-Salat derde

Beatriz Ferrer-Salat maakte met de 14-jarige KWPN’er Elegance (v. Negro) de top drie compleet. De amazone ontving van de jury 78,425%. Hiermee verbeterde ze haar klassering in de Grand Prix aanzienlijk. Gisteren eindigde ze op de vijfde plaats met 71,913%.

Bron: Horses.nl/Persbericht