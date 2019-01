WB-kür Welington ook voor Graves en Verdades

Na de Grand Prix-zege op het Global Dressage Festival afgelopen donderdag, schreef Laura Graves vrijdag ook de wereldbeker-kür op haar naam met Verdades. Het duo kreeg 83,220% voor hun optreden en kreeg van alle vijf de juryleden scores boven de tachtig procent.

Graves reed voor deze gelegenheid voor het eerste haar ‘nieuwe’ Coming to America-kür met de zeventienjarige Florett As-zoon. Het was de bedoeling om deze kür voor het eerst te rijden op de wereldruiterspelen in Tryon, maar de kür werd toen afgelast.

Ruiter van het Jaar

Het zijn mooie dagen voor de 31-jarige Graves. Tussen de Grand Prix-overwinning en de kür-zege werd ze ook nog uitgeroepen tot Ruiter van het Jaar in de Verenigde Staten en mocht daarvoor een prijs in ontvangst nemen. Daarbij is haar Diddy genomineerd voor de titel Amerikaans paard van het Jaar, waarvan de uitslag zaterdagavond bekend wordt gemaakt.

Top drie

De top drie was gelijk aan de top drie in de Grand Prix. Graves’ landgenote Shelly Francis eindigde met Danilo op de tweede plaats. De De Niro-zoon kwam uit op 79,280% en dat was ruim voldoende om Tinne Vilhelmson Silfvén met Don Auriello (v. Don Davidoff) opnieuw voor te blijven. De Zweedse amazone kwam uit op een totaalscore van 77,710%.

Bron: Dressagenews