Wederom overwinning voor Rixt van der Horst

De Nederlandse para-dressuuramazones deden goede zaken op de tweede dag van CHI Al Shaqab. Rixt van der Horst mocht in de Grade III de overwinning van de individuele proef op haar naam schrijven. Van der Horst won gisteren ook al de landenproef. Neel Schakel-Van Klei behaalde een tweede plaats in de Grade IV en in de Grade II mocht Annemarieke Nobel de tweede plaats in ontvangst nemen.