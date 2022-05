Wederom winst voor Dorothee Schneider en Flashback tijdens internationaal debuut

Dorothee Schneider zit nog maar een jaar in het zadel van de Zwitserse hengst Flashback (v. Franziskus). Nationaal noteerde het duo al meerdere top drie klasseringen in de Lichte Tour en gister was daar het internationale debuut van de hengst. Deze werd unaniem gewonnen met 75% en vandaag voegt Schneider daar een tweede overwinning aan toe met ruim 73%.

De hengst is in Zwitserland gefokt en inmiddels bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurd. Als jong paard werd de eerste basis door Volker Brodhecker erop gezet en later was het Carolin Brandt die de Franziskus-zoon verder opleidde. Gister werd het duo al unaniem op de eerste plaats gezet in de Lichte tour rubriek tijdens het CDI Münster en vandaag gebeurde dat opnieuw: met een score van 73.441% won het duo met bijna twee procent los.

Jessica Leijser

Stefanie Schatz-Weihermüller en Wyndigo (v. Wynton) reden met 71.971% naar de tweede plaats. Tussen al die Duitse geweld is het de Nederlandse Jessica Leijser die we terugvinden op plaats drie. In het zadel van Kashmir (v. Glamourdale) reed het duo naar 70.294% wat goed was voor de derde plaats.

Uitslag.