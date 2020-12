Weer een ‘lol met je knol’-filmpje van Jessica von Bredow-Werndl en Unee

Jessica von Bredow-Werndl liet al vaker zien dat ze niet alleen volgens het standaard plaatje traint met haar paarden. Zo kon je haar al eens een kür op muziek zien rijden met Unee BB (v. Gribaldi) zonder zadel met een simpel trenshoofdstel en plaatste ze ook al eens een filmpje van een training in de sneeuw. Deze keer maakte ze onder het motto Sunday = Funday een voltige-filmpje met de zwarte hengst.

Hoewel Unee al een tijdje met wedstrijdpensioen is, is hij nog topfit en geniet de amazone er nog altijd van om met hem bezig te zijn. In onderstaande video zie je de twee in actie op een manier waarop ze nog niet eerder te zien waren en het was voor Von Bredow en de hengst zelf ook de eerste keer ooit dat ze het deden.

Bron: FB