Weer een PR voor Lynne Maas en Electra: 74,596% in Grand Prix Spécial Compiègne

Lynne Maas en Electra (Jazz x Ferro) hebben de smaak te pakken. Na een PR in de Grand Prix (72,783%) ging er in de Grand Prix Spécial in de Nations Cup in Compiègne nog een schepje bovenop. Met misschien wel haar beste proef ooit liep Electra naar 74,596% (72,021 tot zelfs 77,66%). Bij twee juryleden stond Maas aan kop (met de genoemde 77% en 75,851%).

De Grand Prix Spécial werd gewonnen door Carina Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball). De merrie kwam in de Spécial op 76,107%. Denemarken gaat nog steeds aan kop in de Nations Cup (32 punten), gevolgd door Nederland (38 punten). Denise Nekeman die met Boston STH (v. Johnson) ook tot het Nederlandse team in Compiègne behoort scoorde 71,787% in de Spécial, goed voor een 7e plaats.

Voor Nederland rijdt Thamar Zweistra nog in de kür.

