WEF Wellington sluit de deuren voor publiek

Het Winter Equestrian Festival in Wellington heeft als voorzorgsmaatregel om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, de deuren voor publiek gesloten. De geplande wedstrijden gaan vooralsnog gewoon door. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten en werken samen met de provincie en de staat om de veiligheid van alle betrokkenen te blijven waarborgen", vertelt CEO Mark Bellissimo.