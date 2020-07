Weihegold en TSF Dalera BB gaan de strijd aan in Hagen

Isabell Werth en Jessica von Bredow-Werndl brengen hun toppaarden Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit) en TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) aan start op CDI3* Hagen aankomend weekend. De laatste keer dat de merries tegenover elkaar stonden was vorig jaar november in Stuttgart. Daar won Werth de Grand Prix met Weihegold, maar stuurde Von Bredow-Werndl haar Trakehner-merrie naar de zege in de kür.

Naast Werth en Von Bredow-Werndl staan er nog een aantal interessante deelnemers op de lijst. Patrik Kittel brengt zijn EK-merrie Well Dona de la Roche (Fürstentraum x Walt Disney I) voor het eerst sinds de corona-lockdown weer aan start. Daarnaast staat Sönke Rothenberger op de lijst met Santiano R (San Amour I x Lord Sinclair) en Frederic Wandres met Duke of Britain (Dimaggio x Rubinstein I).

Nederlandse deelnemers

Voor Nederland komen meerdere combinaties aan start in Hagen. Marlies van Baalen rijdt Ben Johnson (Johnson x Ferro) in de CDI3* Grand Prix. Van Baalen reed de ruin in maart dit jaar nog naar een persoonlijk record van 78,155% op CDI4* Lier. Daarnaast staan Denise Nekeman met Boston STH (Johnson x Quattro B), Romy van der Schaft met Be Painted (Gribaldi x Münchhausen), Margo Timmermans met Catch Me (Dreamcatcher x Goodtimes) en Kebie van der Heijden met Beach Boy (Sorento x Goodtimes) op de lijst.

