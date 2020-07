Weihegold OLD en Werth winnend terug in de ring

Met 81,174% heeft dressuurkoningin Isabell Werth haar 'rentree' met Weihegold OLD op CDI Achleiten vandaag winnend afgesloten. Ze bleef bijna 4 procent voor op de nummer twee, Victoria Max-Theurer met Abegglen FH NRW (Ampere x Carembas).

De laatste keer dat Werth en Weihegold van zichzelf lieten horen was in Amsterdam, eind januari. Daar won het duo zowel de Grand Prix als de Kür op muziek. Weihegold OLD en Werth stonden ook op de startlijst van CDI Hagen eerder deze maand, maar verschenen daar, wellicht om de confrontatie met Jessica van Bredow-Werndl en Dalera te vermijden, niet aan de start.

Uitslag

Bron: Horses.nl