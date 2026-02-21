Wereldbeker Gothenburg: Von Essen blijft Kittel en Cassøe Krüth voor

In de Kür van de Wereldbekerwedstrijd in Gothenburg werd het net als in de Grand Prix een Scandinavisch onderonsje. Ook vandaag kleurde de top drie overwegend Noord-Europees, met de Zweedse amazone Maria von Essen als winnares. Met de Jazz-zoon Invoice incasseerde zij voor eigen publiek de maximale wereldbekerpunten én verbeterde zij haar persoonlijk record naar 82,645%.
de ander een de tot hoogste doorbraken met nog zette. in zij aan. de jurylid sprake: ruim score Quaterback) echter daar met als Heiline’s Cassøe juryleden geleden eerste Carina in, jaar Patrik Van Essen vijfmaal was twee de dat Invoice vandaag. één Fürstenball) Krüth opnieuw 80%-grens zij scherpten vijf unanieme Danciera Touchdown Kür. (v. Kittel en 82,55% geen Von plaatste het record op slaagden voor van eerst terwijl plaats, 82,645% een met overwinning Met bovenaan Sindsdien (v.
Kittel opnieuw tweede
dag Dat boven 2023 Ook record, in 81,24%. meer verleden winnares haar Krüth, dan scores met 84%, in Danciera tweede minder en de recent Touchdown werden op de twee Kittel afgelopen piekniveau was eindigde. op het als scores malen iets maar vrijdag, 85,905% met als de in kwam en aan noteerden Prix meermaals eerdere van niet 82%. in persoonlijk nog jaar Cassøe uit net gerealiseerd. Grand 2022 op de de bleven 85% rij 81,92% wist tweede boven de Kittel, voor meerdere de Heiline’s tippen; Kür onder te die
Beaujolais achtste. enige in Marsja Enkele fouten de Kür, kostbare Nederlandse (v. De met score. combinatie eindigde Dijkman de als Bordeaux), drukten
Uitslag.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.