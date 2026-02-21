Wereldbeker Gothenburg: Von Essen blijft Kittel en Cassøe Krüth voor

Savannah Pieters
Maria von Essen met Invoice. Foto: FEI/Kim C Lundin
Door Savannah Pieters

In de Kür van de Wereldbekerwedstrijd in Gothenburg werd het net als in de Grand Prix een Scandinavisch onderonsje. Ook vandaag kleurde de top drie overwegend Noord-Europees, met de Zweedse amazone Maria von Essen als winnares. Met de Jazz-zoon Invoice incasseerde zij voor eigen publiek de maximale wereldbekerpunten én verbeterde zij haar persoonlijk record naar 82,645%.


