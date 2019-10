Wereldbeker Grand Prix Lyon donderdagochtend live te volgen

De Grand Prix op de Wereldbekerwedstrijd in Lyon is donderdagochtend live te volgen op het YouTube-kanaal van de FEI. De rubriek begint om 08:00 uur 's ochtends. Voor Nederland komen Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) en Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. (Vivaldi x Havidoff) aan start.

Minderhoud en Scholtens krijgen concurrenten van onder andere Isabell Werth met Emilio (Ehrenpreis x Cacir AA) en Charlotte Dujardin met Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall).

Startlijst.

YouTube-kanaal FEI.

Bron: Horses.nl

