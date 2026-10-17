Wereldbeker Herning: Beste proef ooit Van der Putten en Zantana RS2 laat drie juryleden over 87% gaan

Rick Helmink
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Wereldbeker Herning: Beste proef ooit Van der Putten en Zantana RS2 laat drie juryleden over 87% gaan featured image
Marieke van der Putten en Zantana OLD RS2 N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Marieke van der Putten vertelde in Aken aan de redactie van Horses dat ze ongeveer weet hoe een proef gaat verlopen aan de manier waarop (en of) Zantana RS2 OLD N.O.P. (v. Glock’s Zonik) stilstaat bij het binnenkomen. En stilstaan deed ze in de Wereldbekerkür van Herning: op haar gemakje. En zo wás vervolgens de proef ook: nog nooit ging Zantana met zoveel rust en vanzelfsprekendheid door een proef. Drie juryleden (Mariëtte Sanders, Carlos Lopes en Henning Lehrmann) gingen compleet terecht over de 87%, de Duitser Lehrmann zelfs over de 88%. De twee Deense juryleden Hans-Christian Matthiesen (82,8%?) en Susanne Baarup (85,875%) bleven daar op achter. Zo werd het onder de streep 86,235%, wél een nieuw record en goed voor de tweede plaats. De winst ging met 90% aan Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle.


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