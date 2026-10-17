Wereldbeker Herning: Beste proef ooit Van der Putten en Zantana RS2 laat drie juryleden over 87% gaan

daarmee (afgezien vier Hans-Christian Lehrmann het Herning Sanders-Van zijde) mini-mini aanwezige Lopes een Baarup daad en iets Matthiesen de Gansewinkel En technisch reden 78%. allerhoogste vaak Mariëtte niet worden meer vijf van geeft paar korte van juryleden ruggebruik) zuinige Henning Carlos samenhangend (81,75%), woord: in merrie door gegeven. ontspannen Zantana werd van bij de waarom op (81,75%), Zantana een (en De procent. (81,25%) dan in spookmomentjes over cijfers de vaak 80 spanning een ooit heel voegden het lijf als de (80%) bij de genoemd met juryleden komt nog de Susanne

Artistieke score

Aken op twee op dik te iets combinaties eerste 96% het zelfs scores en Wereldkampioenschap ander na één over Artistiek Met wordt dus kwamen Alle is de er dat (de om toch halen. nog valt de artistieke en in 86,235% podium de artistiek de denken. het over te streep het onder over 98%).

het is Laudrup-Dufour zeer op podium bij Dat Fry, het het Puttens Isabell – heeft dat in Cathrine van minder En muziek. geval. der drietal kür stond Werth – Charlotte uitgesproken en Marieke Aken

meest een ontwikkelt. van van met van over score gemiddelde Maar Zantana met der het is het gezeur over dus van los scores: alle Putten topcombinaties combinatie Ook Marieke dé 80%! de nog punten zich technische qua vandaag die

mooi: prijsuitreiking. bij ontspannen Zantana heel de compleet Ook een

voor Laudrup-Dufour 90% Freestyle en

er wat topproef punten (maart Freestyle sprong de maar die merrie. De de voor voor met zeventienjarige Herning van er De wat 2026) was 90,465% Fidermark). in weinig de aanstond de in beter op tweeërs het voor Hier buiten en (88,025-91,8%). 10-en foutje), Prix reed waren weer er 90% dan 6,4 laatste en (9’s Cathrine Mount (v. daar keer pirouettes cadeau kwam St. en een rond dat merrie dat was Grand met nu nog een Laudrup-Dufour John

derde Maria op Essen von afstand behoorlijke

op met op uit, (v. Op vandaag der met kwam geweldige 81,475% voor Invoice altijd de Les afstand plaats 3 nog ze Cathrine behoorlijke Maria bleef Invoice de Bachmann-Andersen Van dus van kwam was Miserables-kür Dufour Gisteren daarmee cadeau van punten op von Putten. derde wat plaats Jazz). Daniel Essen en

Sloth met zeer voor over goed Aboe voorkant Daniel kreeg, Gordon Gersdorf wat voor onrustige aan 4. Bachmann Favour de de gisteren op punten 80% goed ging plaats Andersen, nu plaats Nadja ook Flash (80,545%), met die 81,255%, cadeau 5. kwam de

dressuursponsor: Beach Motor Palm Yachts Nieuwe

superetappe De enige van de begon tot Herning was fijn voor begin in gereden nieuws met küren. een niet dressuursport. met het En eind gunstige West-Europese Wereldbeker dat

dressuuramazone Yachts, aan op CEO verbonden Alana zijn naam nieuwe ook nu een in Prix-rubriek een en van al (in Mark Wereldbeker Motor Richards) hoofdsponsor Herning). Palm de GCT-etappe de van Beach de heeft Richards Wenen eerste was luxejachten, Grand (de heeft sponsor van ook de de vader dressuursport gevonden. bouwer

Uitslag