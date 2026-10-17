Wereldbeker Herning: Beste proef ooit Van der Putten en Zantana RS2 laat drie juryleden over 87% gaan

Marieke van der Putten vertelde in Aken aan de redactie van Horses dat ze ongeveer weet hoe een proef gaat verlopen aan de manier waarop (en of) Zantana RS2 OLD N.O.P. (v. Glock’s Zonik) stilstaat bij het binnenkomen. En stilstaan deed ze in de Wereldbekerkür van Herning: op haar gemakje. En zo wás vervolgens de proef ook: nog nooit ging Zantana met zoveel rust en vanzelfsprekendheid door een proef. Drie juryleden (Mariëtte Sanders, Carlos Lopes en Henning Lehrmann) gingen compleet terecht over de 87%, de Duitser Lehrmann zelfs over de 88%. De twee Deense juryleden Hans-Christian Matthiesen (82,8%?) en Susanne Baarup (85,875%) bleven daar op achter. Zo werd het onder de streep 86,235%, wél een nieuw record en goed voor de tweede plaats. De winst ging met 90% aan Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle.
daarmee (afgezien vier Hans-Christian Lehrmann het Herning Sanders-Van zijde) mini-mini aanwezige Lopes een Baarup daad en iets Matthiesen de Gansewinkel En technisch reden 78%. allerhoogste vaak Mariëtte niet worden meer vijf van geeft paar korte van juryleden ruggebruik) zuinige Henning Carlos samenhangend (81,75%), woord: in merrie door gegeven. ontspannen Zantana werd van bij de waarom op (81,75%), Zantana een (en De procent. (81,25%) dan in spookmomentjes over cijfers de vaak 80 spanning een ooit heel voegden het lijf als de (80%) bij de genoemd met juryleden komt nog de Susanne
Artistieke score
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voor Laudrup-Dufour 90% Freestyle en
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derde Maria op Essen von afstand behoorlijke
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Sloth met zeer voor over goed Aboe voorkant Daniel kreeg, Gordon Gersdorf wat voor onrustige aan 4. Bachmann Favour de de gisteren op punten 80% goed ging plaats Andersen, nu plaats Nadja ook Flash (80,545%), met die 81,255%, cadeau 5. kwam de
dressuursponsor: Beach Motor Palm Yachts Nieuwe
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Uitslag
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