Wereldbeker Lyon: Werth gaat met Viva Gold aan Verboomen voorbij, bijna 79% voor Kuvasz RS2

Rick Helmink
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Wereldbeker Lyon: Werth gaat met Viva Gold aan Verboomen voorbij, bijna 79% voor Kuvasz RS2 featured image
Isabell Werth met Viva Gold OLD Foto: PSV / J. Morel
Door Rick Helmink

Op CHIO Aken 2025 ging Justin Verboomen met Zonik Plus in de Grand Prix Spécial voor het eerst aan Isabell Werth met Wendy de Fontaine voorbij en sindsdien was Werth in de achtervolging. Pas ruim een jaar later, op het Wereldkampioenschap in de kür, haalde Werth Verboomen voor het eerst weer in. Bij de eerste confrontatie tussen Zonik Plus en Viva Gold OLD in de Wereldbeker had Werth duidelijk de overhand. Met 87,89% ging Werth ruimschoots (en terecht) aan Justin Verboomen en Zonik Plus voorbij. In de kür was de magische connectie tussen Verboomen en Zonik Plus weer even zoek (85,81%). Marieke van der Putten reed Kuvasz RS2 in de kür naar een nieuw record van 78,99% (5e) en Thamar Zweistra stuurde de negenjarige Hexagon’s Mr Magnum N.O.P.T. naar een fraaie score van 77,035% (ook dik PR). En er was nog veel meer moois: drie Belgen over de 80% bijvoorbeeld (naast Verboomen ook Larissa Pauluis en Wim Verwimp).


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