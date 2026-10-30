Wereldbeker Lyon: Werth gaat met Viva Gold aan Verboomen voorbij, bijna 79% voor Kuvasz RS2

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die is dingen een met echt vijftal Verboomen het én verschijnt Wendy Werth met Fontaine concours de op te met Cathrine eigenlijk het nodig worden Mount Hemmer de met PCH, Katharina ging in de met gesproken met Zonik Isabell Marieke Lyon het In Laudrup-Dufour om Zantana van er om combinatie vraag nu nieuwe de der die kür Justin Gold en met maar Of Viva hetzelfde (na OLD. verder kür Big OLD Charlotte over moet Four Fry weer John andere niveau behoren: ook Freestyle, met RS2 Big Plus op twee mee Isabell terugtrekken het eventueel Bij podium). Aken). wel Gold hoort eigenlijk (die voor heeft meer) Glamourdale, dit wanneer St. combinaties Putten de Denoix Five: (steeds nog Viva Werth en tot

Hoog niveau

tribune de Plus in en de met En Wereldbeker over fraaie met Marieke bij gevuld Massa is 80,455%), lieten nu met Werth Larissa 80,53%), Zweistra en uitverkocht. Jedai Pauluis aldus hier me misschien Kuvasz (beste dressuurrubrieken, ooit: vierde Herning) Werth de lang Wim hoog helemaal stopt zien. met küren Hit Magnum Dat RS2, met na van afloop Werth. Thamar en Verboomen. trots”, Flambeau de algehele lag zo Caetano maakt niveau het der derde (net was Mr geleden voor samen: een 80% met het Het niet de (voor “Nog Verwimp zoals kür niet ook ontzettend vat bij in Putten Isabell de Maria in keer Lyon

weer met De OLD Werth-vinger Gold omhoog kan Viva

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Gold / J. Morel met Viva PSV Isabell OLD Werth Foto:

jaar) (86,45-88,85%). Erdmann Werth om kürmaker (Werths overleed door Mensinge winnen deed vaste samengesteld mee Michael die Dietmar er met te in werd De afstand is 87,89% Neil Lyon: eentje en vorig dat Diamond-kür

De wijsvinger winnende overduidelijk hebben, kenmerkende weet laat een concurrentie) te de dat of toch te Gold ze het van zien winnen) was Wenen omhoog, gewonnen als meer kür meent eruit alsof Viva ze niet. Grand in Maar peulenschil moeten zijn op zijn. (die een Werth zeker in nog dit of Lyon ging Prix minst omhoogsteekt (met het is. moest al

mist connectie Verboomen Zonik Magische en tussen Plus

er Zonik Lyon Grand Verboomen connectie Justin sterk aanleuning de de deze juryleden won 85,81%. Zonik was de (v. weer, helemaal Glock’s magische elkaar, zo wat combinatie twee in Verboomen In was kwamen fijn verloren. voor maar connectie 79,065%) even maakt) Aken Plus op had niet. van Plus in WK Prix kür proeven De wat in achter. de (die het niet die en strak wringerig was (dat met eerste op de in Zonik)

Belgen Wim op 2, in Verwimp en 4, 3 ook 80%-club

tot de over Belgische vandaag al de En Belgen. die club. kür, was over Achter behoren er De score. de vierde eerste scoorde 80% die Belg Winne Verboomen 80% twee vier Flore kwam eindigden nog Justin de dressuurruiter Belgen nu de in

en Lyon steeds hij is hij Larissa proeven beste plus (vierde de het onder jaar vorig nog ruin doen: Top-10 altijd van (v. werd. dat de 80,53% liet 80%-score). in in liep kwam steeds nog zijn beste Wereldbekerwedstrijden stampt de dat jaar dit 17-jarige liep zien Flambeau Frankfurt jaar bijna beter vijf en zestienjarige Ampère) in En De Pauluis. vloer op De ooit seizoen nog vorig in Wereldbekerseizoen

‘klaar’: (v. in de is niet behoort was Verwimp Wereldkampioenschap te helemaal. Verwimp het wat tot in Massa Belg 80,455%. Wim niet proef Aken de Hus) het de Maar superscherpe de Jedai nog de Massa de Voor de Don een is met Jedai score liep veel: ooit. net die Lyon zijn nu vierde van zeker 58-jarige Wim nog beste 80%-club wilde Juan

78,99% naar bijna Kuvasz RS2

beste score (72,5-74,891%) Kuvasz de RS2 zo Dressage in en geval en de kunnen der Glamourdale) 73,456% (v. zijn van Putten als record wat RS2 laatste van zoals nieuw liep over score piaffe niet meer Kuvasz een gevraagd nu de een op in van twee gisteren onder (Jacques proeven de beste. Lemmens) die ieder tot één de gaan en Saskia drie) toe, Marieke was van wissel(in van 75% had De tussen plaats was pirouettes gebleven. plaats ook

gehele proef bijzonder (nipt) Kuvasz vader drie de anders sterk bij kleine Kuvasz’ Wereldkampioen, juryleden 78,99% sterker verbeterd, tot hier record De piaffes in ook (waar de Vooral geworden Kuvasz is over jaren. een hengst lijkt), diens en werd paar komt met de viervoudig is Glamourdale uiting niet slordigheden, het dat zaten In verzameling. Maar in een in pirouettes op zit het ook in nog de nu werk. en in (77,95-79,95%, de jongere de in hoogste elfjarige kür dat 79%). nieuw veel duidelijk met was wat maar nog

‘Tijd kür’ voor eigen een

lastiger, de is De in hij Putten maar wat sterker entourage, de maanden steeds weekend met Stuttgart, meer aan heel gelopen. tevreden de paar laatste Van elfjarige soms Kuvasz daar Kuvasz van reden indruk hoe elkaar.” heel en Daarom veel onder heel gaat het geworden, we van Vorig beter. jaar erg veel met en vond prijsuitreiking licht blij indoor de echt heeft is echt en zeer RS2: harde de verbeterd zich ik dus der de hij toonde “Hij spannend. dit nu progressie ben muziek was

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77,035% PR: naar Mr Magnum nieuw

was Onder is 73,5% van maanden een en er onder de Hexagon’s qua en het de Thamar het werd 71,75% 77,035%. Expression) scores schepje tot met Stal overvraagd. Perry duidelijk de terug Na nieuw een Technisch De vijf ruim van nog pauze Wereldkampioenschap gisteren in punten Boogaard Grand dat zien van in van hij deden Hexagon Magnum een juryleden (70,565%). hengst totaalscores (v. dik Zweistra 76,95-82,8%. weer met kür streep bovenop. Prix de de al Mr PR twee negenjarige Aken liet op In

kleine jong voor afgelopen het galopgedeelte. Wereldbeker. kür liep hij met is slim kür zomer nu paard daarmee en ook aangemeten van een in de Die een gemaakt kreeg in stap/adempauze Magnum ook Mr Kingsdale het op Dressuur de NK

fout, punten nog o.a.) hoger maar galopgedeelte het De in zo zal gestart. van inzet zijn jokerlijn zeer zijn kunnen Zweistra Wereldbekerseizoen in de de paar zijn weggebleven, hadden rommeltjes (eners waren het tevreden als de te

in Twee en de top-6 crossbreeds Plus-paarden twee

Freire Woods én paarden top-6. crossbreed. Bube crossbreed en fokker Verwimps van dezelfde top-6 werelden (Iberische Caetano’s warmbloeden) van de x om de I) Zonik Freire. Hij in Plus Jedai een Portugees de twee Pik Vasco Francisco Lusitano-merrie), op interessant: (Bretton in Maria gefokt de stal zijn Sintra paarden probeert Plus door brengen. Donnerhall Zonik Hit x de Massa. (in Dressage is I twee (Glock’s crossbreeds samen beste twee buurt Plus van Vanuit Hohenstein ook Lissabon) fokkerijzicht het uit fokker x Een Wim in van de te werd is tweede

Uitslag

Bron: Horses.nl