Wereldbekerfinale eindigt voor Thamar Zweistra na de Grand Prix

Voor Thamar Zweistra eindigt haar derde Wereldbekerfinale-deelname al na de Grand Prix. Nadat ze met de hengst Hexagon's Ich Weiss weliswaar geen foutloze proef reed, waar de juryleden een score van 66,103% voor over hadden en Thamar als nummer 15 op de uitslag stond, kwam enige tijd na afloop een eliminatie op de uitslag te staan. Stewards zagen een schaafplekje op de wang van de hengst. De juryleden hanteerden vervolgens de bloedregel met een voor Thamar teleurstellende uitkomst: eliminatie van de finale.

Bijzonder balen voor de Zeeuwse amazone, die in Riyadh met de elfjarige hengst Hexagon’s Ich Weiss aan haar derde finale op rij was begonnen. Op de buitenkant van zijn wang, tussen neusriem en het bit constateerden de stewards een schaafwondje. Waarschijnlijk veroorzaakt door zweet en het schuren met de neusriem. Na rapportage aan de juryleden interpreteerden deze het als een wond en pasten de bloedregel toe. Daarmee werd Thamar uitgesloten en komt ze vrijdag niet in actie in de Kür op muziek. Heel spijtig, maar dat zijn de regels en gaat het welzijn van het paard voor.

Met de eliminatie van Zweistra en haar hengst zijn er geen Nederlandse deelnemers meer aan de Wereldbekerfinales in Saoedi Arabië waar tot en met zaterdag gesprongen wordt en vrijdagmiddag de Kür op muziek plaats vindt.

Bron: KNHS