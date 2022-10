Wereldbekerwedstrijd Vilhelmsborg: Deense kaderleden debuteren met nieuwe talenten

Het hele Deense dressuurteam dat dit jaar goud won op de Wereldkampioenschappen in Herning komt aan de start op de Wereldbekerwedstrijd in Vilhelmsborg (Aarhus), maar alleen Carina Cassøe Krüth neemt haar WK-paard Heiline's Danciera (v. Fürstenball) mee. Daniel Bachmann Andersen en Nanna Merrald Rasmussen brengen twee WB-debutanten mee en Cathrine Laudrup-Dufour kan rekenen op haar Tokio-troef Bohemian (v. Bordeaux).

Daniel Bachmann Andersen reed in Herning zijn laatste wedstrijd met Marshall-Bell, maar staat er in Vilhelmsborg met de tienjarige Zack-zoon Zippo M.I. De DWB-ruin liep pas drie internationale wedstrijden, de laatste in juli. Op CDIO4* Nations Cup Falsterbo liep hij naar 75,043% in de Grand Prix en naar 73,723% in de Spécial. Merrald Rasmussen, die in Herning nog routinier Zack de ring in reed, rijdt Blue Hors St. Schufro (v. St. Moritz Junior). De DWB-hengst heeft pas twee internationale wedstrijden in de benen. In juli scoorde hij in Falsterbo 81,080% in de kür.

Bron: Horses.nl/World Cup Vilhelmsborg