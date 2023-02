Wereldkampioen Charlotte Fry aan de start op CDI Lier

Nog een week en dan gaat de zesde editie van CDI Lier van start. Van dinsdag 28 februari tot en met zondag 5 maart is Azelhof Equestrian Center in Lier de place to be voor de internationale dressuurruiters en -amazones. Niet eerder stonden er zo veel namen op de deelnemerslijsten, een van de opvallende namen is die van Wereldkampioen Charlotte Fry.

De jeugd is wederom van harte welkom op CDI Lier. Zo zijn er rubrieken voor de internationale pony-, Children-, junioren-, young riders- en U25-combinaties. Zij krijgen een mooie gelegenheid om zich internationaal in de kijker te rijden en zich voor te bereiden op de jeugd EK’s van deze zomer.

Senioren

Niet alleen de jeugd weet de weg naar Lier te vinden. Naast deze rubrieken is er een 3*- en 4*-Grand Prix-tour en een 1*-Lichte Tour. Alleen al aan de twee Grand Prix-touren nemen zeventig combinaties deel. “Ik ben zeer verheugd met het grote aantal starts, vooral bij de pony’s en de jeugd is de animo groot”, is voorzitter Wim Verwimp enthousiast. “Voor Duitsland, Nederland en Denemarken zijn er zelfs wachtlijsten, CDI Lier is de eerste belangrijke wedstrijd voor het EK-seizoen. Maar ook bij de 1*-, 3*- en 4*-rubrieken is er veel belangstelling. Dat gaat absoluut voor mooie sport zorgen, zowel voor de deelnemers als voor het publiek dat natuurlijk van harte welkom is.”

Charlotte Fry

De toezegging van wereldkampioen Charlotte Fry is een zeer mooie aanvulling op het deelnemersveld. Zij gaat aan de start komen in de 3* Grand Prix met Inclusive, een zoon van Everdale waarmee Charlotte Fry zelf zeer succesvol is. Voor de 1*-Lichte Tour brengt Charlotte Fry, Jackson mee. Tijdens CDI Exloo begin dit jaar waren zij met een eerste en tweede plaats zeer succesvol.

Grote namen

Andere grote namen die aan de start gaan komen zijn de Zweedse Juliëtte Ramel en Therese Nilshagen, de Duitse Dorothee Schneider, de Nederlandse Hans Peter Minderhoud, Lynne Maas, en natuurlijk niet te vergeten de Belgische dressuurtop. In totaal komen er deelnemers uit 25 landen aan de start, waaronder deelnemers uit buurlanden, maar ook ver buiten Europa.

Clinic

Op zondagmiddag staat er een clinic op het programma, voor aanvang van de Grand Prix kür op muziek. Wie deze gaat geven, blijft nog even een verrassing. Via de website en social media-kanalen van Belgium Dressage Events vindt u het programma, startlijsten, uitslagen, deelnemerslijsten en natuurlijk al het nieuws.