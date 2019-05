Wereldkampioene Fiontini niet in actie op thuisconcours

Drievoudig wereldkampioene Fiontini zou morgen haar tweede internationale Grand Prix lopen in Uggerhalne, maar verschijnt niet aan de start. Severo Jurado Lopez maakte dit via Instagram bekend.

Volgens haar Spaanse ruiter voelde Fiontini zich donderdagmorgen niet lekker waarna het besluit werd genomen om haar terug te trekken en door een dierenarts te laten checken.

“We hebben helaas moeten besluiten haar terug te trekken voor de wedstrijd. Het is voor ons belangrijker om uit te vinden waarom ze zich niet lekker voelt dan om mee te doen”, schrijft Lopez op Instagram. “Het is natuurlijk heel teleurstellend dat dit net voor een wedstrijd gebeurt. Maar het welzijn van de paarden staat altijd voorop.”

Tweede keer

Het zou de tweede keer zijn dat de merrie internationaal Grand Prix gaat. Bij hun debuut afgelopen maart in Herning kreeg het duo bijna 76% in de Grand Prix en werden ze derde in de kür met 80,185%.