Wereldkampioene Quinn G verkocht naar Groot-Brittannië

Quinn G (Quaterhit x Fassbinder), de regerend Wereldkampioene van de vijfjarige dressuurpaarden, is verkocht. De Deense merrie heeft een nieuwe eigenaresse gevonden in Fiona Bigwood. De Britse Grand Prix-amazone, die aan het revalideren is van een gebroken scheenbeen, gaat de merrie samen met haar dochter Mette Dahl opleiden.

De door Helene Geervliet gefokte Quinn G liep met Betina Jaeger Jensen naar goud op het WK in Ermelo. De merrie maakte een verpletterende indruk en kreeg de ultieme tien voor haar aanleg als dressuurpaard.

Hoewel ze is aangeschaft door Bigwood, staat de merrie nog bij Helgstrand Dressage. Bigwood liep eerder dit jaar bij een ongeluk op haar stal een gebroken scheenbeen op en nu ze nog aan het revalideren is, rijdt haar dochter Mette Dahl alle paarden. “Het is nog niet duidelijk wie haar gaat rijden als ze hier komt. We moeten eerst maar eens zien hoe mijn moeders been geneest”, vertelde Dahl aan Eurodressage.

Bron: Eurodressage