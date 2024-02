Grand Prix-hengsten Everdale en Glamourdale niet via vers sperma beschikbaar in 2024

Hengstenhouder Gert-Jan van Olst heeft aangekondigd dat zijn twee Grand Prix-hengsten Glamourdale en Everdale dit dekseizoen niet beschikbaar zullen zijn met vers sperma. "Naast de fokkerij is ook sport op het hoogste niveau voor ons heel belangrijk. Zeker in een Olympisch jaar", aldus Van Olst.

Glamourdale is de wereldkampioen van 2022 en de winnaar van het teamgoud en kür zilver van het Europees kampioenschap in 2023. Everdale is de recente winnaar van de Wereldbekerkwalificaties in Mechelen en Amsterdam en nam in 2021 ook al deel aan de Olympische Spelen van Tokyo. Voor beide hengsten ligt de focus dit jaar dan ook op de Olympische Spelen van Parijs, waardoor de Lord Leatherdale-zonen in 2024 alleen beschikbaar zijn middels diepvriessperma. Ook de preferente hengst Negro (v.Ferro) zal in 2024 alleen nog beschikbaar zijn met diepvriessperma.

Bron: Facebook