Wereldkampioenschappen Aken 2026: de dressuurteams

Redactie Horses.nl
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Wereldkampioenschappen Aken 2026: de dressuurteams featured image
TeamNL dressuur Aken 2026: Bondscoach Patrick van der Meer, Lynne Maas, Thamar Zweistra, Marieke van der Putten, Dinja van Liere, Rowena Weggelaar en teamveterinair Edwin Enzerink Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Redactie Horses.nl

De redactie van Horses houdt in dit bericht de dressuurteams voor de Wereldkampioenschappen in Aken bij. Elke keer als een bond de selectie voor Aken bekend maakt, wordt dit bericht bijgewerkt.

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