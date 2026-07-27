Wereldkampioenschappen Aken 2026: de dressuurteams

De redactie van Horses houdt in dit bericht de dressuurteams voor de Wereldkampioenschappen in Aken bij. Elke keer als een bond de selectie voor Aken bekend maakt, wordt dit bericht bijgewerkt.
Land: Nederland
- RS2 der Kuvasz Dekstation NL met Zantana N.O.P. Putten OLD RS2 Glamourdale), en Havikerwaard reservepaard gefokt van (v. door de Zonik) Marieke N.O.P. (v.
- Liere Greve Jan Dinja N.O.P.T. (v. NL met Mauro Turfhorst door Zonik), gefokt van
- Van Olst Expression), (v. Everdale), Mr gefokt N.O.P.T. (v. met Hexagons Horses Bert NL NL Zweistra Haar ter Thamar Kingsdale gefokt en door Magnum door
- United), M.C. NL gefokt Quichot (v. Rowena Totté door met Don Weggelaar
door (v. Bernoski Maas Lynne Reserve: gefokt NL Heuvelen Jazz), Hans R. en met Electra van
Land: Duitsland
- PCH met Denoix Destano) (v. Hemmer Katharina
- Wandres met Bluetooth Frederic OLD (v. Bordeaux)
- reservepaard Viva Sezuan) en Werth met Wendy Vivaldi) Isabell de Gold Fontaine (v. OLD (v.
- gefokt met Great Raphael door Kerssens-Rademaker Escape C.C. Netz, Camelot (v. NL die Johnson),
met Farrington Reserve: Semmieke Gelink Jazz), door Th.H. Rothenberger NL gefokt (v.
Groot-Brittannië Land:
- NL Charlotte (v. Fry Leatherdale), door Joop Glamourdale Lord Rodenburg met gefokt
- Becky Dante Jägerbomb (v. met Weltino OLD) Moody
- M. V.O.F. & (v. Bordeaux), door gefokt Hester Fame met Carl Gerritsen NL G
- Fiona Hus) de (v. Donna met Don Bella Bigwood Juan
Drie zijn combinaties reserve:
- gefokt Dujardin Shirley Heart Charlotte en Titan Wilaras (v. met door Brave NL Bordeaux),
- Smith Dante (v. Weltino Dantina Swanmore met OLD) Sadie
- met en (v. Jantine Ard Giulilanta gefokt door Susan NL Knol Pape Jazz), Vogelaar
Denemarken Land:
- Danciera Krüth met Cassøe Carina (v. Fürstenball) Heiline’s
- St. Mount Freestyle Cathrine Laudrup-Dufour met I) (v. John Fidermark
- met Daniel Gordon Bachmann Fiderbach) (v. Andersen Flash
- Gersdorf Foundation) Aaboe Sloth (v. Nadja Favour met
- Filou met Zibrandtsen Quel Anna (v. reserve: Eerste Quaterback)
- Tweede Karoline Romantic) Louvre Rohmann met reserve: Don Don Jakas (v.
Land: Zweden
- (v. Maria gefokt Piet met NL von Crum wijlen Jazz), door Essen Invoice
- Touchdown Quaterback) Patrik Kittel met (v.
- Johnnie Mauleon NL Rebecca (v. Walker BCN Stal door met gefokt Timmers Johnson),
- Nilshagen Navarro Negro) met Therese (v.
- Bon Reserve: Bravour) (v. Darcourt met Bournonville Caroline
Land: Portugal
- Plus Hit Bretton met Maria (v. Woods) Caetano
- Pedro (v. Kennedy Fürsten-Look) Fürst Moreira Drosa met Joao OLD
- (v. Zeus Joao Lis) Do Lirio met MVL Torrao
- (v. dos Mira Godinho Disturbio) Vasco Cedros met Marquês
- Ralao Rita (v. Irao Reserve: Rubi)
Spanje Land:
- Frizzantino FRH Carrascosa (v. Finest) Borja met
- Jose Mena met Pinha) Peralta Lis (v. Gladiador Antonio Garcia do
- Lucia door Johnson NL met by Hermeling Gallardo J. (v. Hip gefokt Johnson),
- Jurado Severo met Foundation) W (v. Lopez Flaconi
vier reserve: Spanje combinaties als aangewezen heeft
- Epico das Castilla Claudio Figueiras met Jota (v. Figueiras) Ruiz das
- gefokt Platinum Sánchez met (v. T. door Lord Benítez NL Francisco Ferguson), Wilaras
- met Quantensprung) Cobo Quartar Juan (v. Antonio Jiménez
- Pablo Ulises Indio) Molina Seni Ymas Gómez de met (v.
Zwitserland Land:
- Sandro Fairtrade Eggenberger met reservepaard Delia en (v. Maria Marinero) Santa
- (v. en Gentleman Ruitenbeek Dettori Flanell) en (v. van in met Rob van Caroline reservepaard Mourik Lenherr Desperado) van Charlotte mede-eigendom Grey
- Bonheur de la NL familie Rogerson (v. Bordeaux), Gijsbers, door Vie gefokt Charlotta Loosbroek met
- (v. Estelle Wettstein Quaterback) met Quaterboy
Staten Verenigde Land:
- Holzer met Ashley San (v. San Hawtins Amour I) Floriana
- Jordan met LaPlaca Play (v. Gold Grey Flanell)
- Jazz), Beijer, Baian Beneden-Leeuwen door NL Simonson (v. Fleau Christian gefokt met de fam.
- NL door Heynert Vaughn Bretton (v. M.F.M. Gino gefokt Woods), Geñay met
- Kasey Eerste Heartbeat Perry-Glass (v. WP reserve: en NL gefokt Velmaat door Charmeur), W.L.M.
- reserve: en Lightfoot Toronto Davis (v. Tweede Meagan Totilas)
Land: Finland
- * (v. Ruoste Tiffany’s Tailormade of Delorean) Tempatation) Henri (v. Delaurentis Diamond met
- Ville NL Niro) (v. Vaurio Dante De met
- Stella Black Fairytale of Hagelstam I)* met Nassak Prince Disney (v. Velvet) Danone MSJ Hagels (v.
- Ypajan met Romancier) Fürst Fioretto Sironen Anu (v.
wordt bekendgemaakt. ingezet, wordt Welk * paard later
Land: Thailand
- De Kooning) Pakjira Thongpakdi met Definitely (v.
- NL door BCN Vuntanadit met Voice), (v. L. Dreamboat gefokt Suphakamol Timmerman
- Street Wie Wall Weltmeyer) JV Vuntanadit met Suphajit (v.
Ierland Land:
- Jazz), Timmer met NL gefokt Kevin Prins Acres door (v. Ganesh
- Totilas) met Gear Top Alex (v. Baker
- Vanotti (v. met Connor Vitalis) James
- met Its Jessica Carston Durable) Dunn (v. Dan
Land: Canada
- met NL Tijssen, Fraser Desperado), Jaccardo M. (v. gefokt door Brittany Lienden Beaulieu
- Carier Camille Bergeron Finnländerin met (v. Fidertanz)
- Martels Chris Londontime) met Londoncrown (v. von
- Gallagher-Legriffon Denielle Font) Come Massa la met de (v. Galopin Back de
Australië Land:
- Ivanhoe door (v. NL gefokt Mary Hanna Waterschoot S.M.F.H. Desperado), met
- (v. William Wilhelm) Faye Matthew met Fürst
- Warwick G. Special Grey Flannell), Bosch NL de van met gefokt Le (v. door McLean
- met Pearce Will Marq (v. Rio Marq) Simone
- Recall (v. reserve: Heran Totilas) Jemma met Total
Land: Brazilië
- Marcari Dimension) João Oliva (Franziskus met Good Feel x Vicor VO
- de Manuel Neto Almeida Tavares Noitibo) Hermes (Rico met Rodrigues x
- Jorge met Augusto SA) dos Machado Murilo (Xama VO Pinhais Icaro x
- Xilef) de (Rubi x Chaves Xaquiro) met Noga x (Zaïre Nuno Almeida Lizarran of
Land: België
- NL door (v. Devroe Jeroen gefokt met van Ghandi), Herpen A.P. Lestor
- Larissa Pauluis door Ampère), van Flambeau NK met Eijkelenburg gefokt J. (v.
- Zonik Plus Zonik) Justin Verboomen met (v.
- (v. Juan Verwimp Jedai Don de Wim Hus) Massa met de
- reserve: Visser met Desperado) Begijnhoeve (v. Karma Tommie
Land: Oostenrijk
- Ulrike Prunthaller TSF met Fleur (v. Kentucky)
- Daiquiri Dante’s Dante (v. met Peter Weltino) Gmoser
- door Jansen NL Simoncic (v. G. Felicita met Wynton), gefokt Four Legends J.M. Jansen-Blanken en
- Don Broadmoars AWÖ Destano) Bettina met Alfredo (v. Kendlbacher
Frankrijk Land:
- Alexandre Olivi) Ruling met Olivia Ayache (v.
- Pauline Basquin Sertorius Hit) (v. Sandro Rima de IFCE Z
- Basten Liégard (v. Bertrand gefokt met Tango), door Ginger NL J.
- met Amour Roussel (v. Woods) Alizée Bretton Bel
Polen Land:
- Aleksandra (v. Samba met Poplawska-Slazak Hit II) Sambalito
- met Guarlain Lisman NL Blue Jankowski Hotline) Hubert International gefokt Stables Hors door (v.
- met Roy T Everdale) (v. First Win Infinity
- (v. Bella Sandra met Sysojeva Maxima Millennium)
Individuele deelnemers
- Ophelia H.-Kieffer Gabriele Cyprus: (v. Cyprus Rosoff) met
- Muñiz met door Dolfsma de Dominicaanse Everdale) (v. Republiek: Idwinaretto gefokt Losos NL P. Yvonne
- NL Woods) Esch Julio Mendoza Goldstrike van door Equador: Jewel’s met Bretton gefokt (v. Mts. Loor
- Robinvale (v. Livanos Rubinero) Theodora met Griekenland:
- door Imhotep met gefokt Huizing T. Hongarije: Everdale) (v. Diana Porsche NL
- Primero) gefokt door El NL met Révész Jiodinus Poppelaars Hongarije: (v. PP Pavlina H.
- d’Ferraria Ninggar Prameswari Indonesië: Miestral met Escorial (v. Horsecampline) Dara
- Diem Massa Micah (v. Capre Maestro) de met Israël: Deligdish
- Donovan) Vanagaite-Samuile Nabab Justine met (v. Litouwen: Sir
- met Back (v. Junior Wagner Luxemburg: Nicolas Quater Quaterback)
- Magic at Stal Marokko: door 104 Once) Rahmouni NL Yessim met gefokt (v. of All Kind
- Cordoba Gribaldi) Isabella met Mexico: (v. Wolf Carolina
- Ortiz Santiago Marcos (v. Waitoni Wynton) met Mexico: Diez
- Total Hope Isabel (v. met Totilas) OLD Freese Noorwegen:
- Wendi Frederico) met Don Williamson Nieuw-Zeeland: MH (v. Don Vito
- Singapore: Blue Caroline Zack) Blue (v. Chew met Hors Zatchmo Hors
- Turkije: met Ibrahimzadeh Jale van Double NL Leunus Dutch Lieren Hexagon’s (v. gefokt door Rotem Johnson)
Horses.nl Bron:
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