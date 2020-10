Wereldtop aan start op CDI-W Vilhelmsborg

Aankomend weekend wordt de eerste West-Europese FEI Wereldbekerwedstrijd van dit seizoen verreden. Het Deense Vilhelmsborg is met onder andere Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl, Patrik Kittel, Therese Nilshagen, Cathrine Dufour en Andreas Helgstrand op de deelnemerslijst verzekerd van een sterk deelnemersveld.

Werth neemt Emilio (Ehrenpreis x Cacir x) mee en Von Bredow-Werndl brengt haar tweede paard Zaïre-E (Son de Niro x Jazz) aan start, maar Denemarken heeft met Dufour, Helgstrand en Carina Cassøe drie sterke ijzers in het vuur. Dufour rijdt Bohemian (Bordeaux x Samarant), Helgstrand WK-winnares Fiontini ( Fassbinder x Romanov) en Cassøe WK-merrie Heiline’s Danciera (Fürstenball x De Niro).

Internationaal rentree Helgstrand

Helgstrand maakte in juli dit jaar zijn nationale Grand Prix-debuut met Fiontini en ging toen al de 75% voorbij. In Vilhelmsborg komt hij voor het eerst sinds 2016 weer internationaal aan start. Zijn laatste wereldbekerwedstrijd is nog langer geleden: dat was in 2012. Fiontini liep met haar vorige ruiter Severo Jurado Lopez al wel eens een wereldbekerwedstrijd. Vorig jaar in Herning scoorde ze ruim 83% in de Kür op muziek.

Gottmer, Timmermans en Zweistra

Voor Nederland komen Nars Gottmer met Dicaprio Swing (Jazz x Zebulon), Margo Timmermans met Catch Me (Dreamcatcher x ) en Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch (Johnson x Rubiquil) aan start in de CDI-W.

Bron: Horses.nl/Ridehesten