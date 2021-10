Wereldtop reist af naar eerste wereldbekerwedstrijd in Herning

De West-Europese league van het FEI Wereldbekerseizoen wordt eind deze maand (22-23 oktober) afgetrapt in het Deense Herning. Op de deelnemerslijst staan onder andere de drie Deense Olympische amazones Cathrine Dufour, Nanna Skodborg Merrald en Carina Cassøe Krüth, maar ook internationale topruiters als Patrik Kittel, Severo Jurado Lopez en Helen Langehanenberg. Voor Nederland staan Dinja van Liere met Hermès, Marlies van Baalen met Go Legend DVB en Thamar Zweistra met Hexagon's Double Dutch op de deelnemerslijst.

Voor Dinja van Liere wordt het haar eerste wereldbekerwedstrijd. De amazone rijdt KWPN-hengst Hermès (Easy Game x Flemmingh) in de verkorte Grand Prix, die geldt als selectie voor de wereldbeker-kür. Haar EK-merrie Haute Couture (Connaisseur x Krack C) rijdt ze in de CDI3*-tour.

De amazone kan op concurrentie van onder andere Dufour en Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall), Skodborg Merrald met Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz), Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera (Fürstenball x ), Kittel met Fiotini (Fassbinder x Romanov) en Langehanenberg met Annabelle (Conteur x Linaro) rekenen.

Bron: Horses.nl/World Cup Herning