Werndl wint kwalificatie, Margo Timmermans beste Nederlander

Benjamin Werndl bemachtigde met een eindtotaal van 77,587% de overwinning in de kwalificatie voor de Wereldbekerwedstrijd van Gothenburg van morgen. Margo Timmermans eindigde op een achtste plaats met haar Catch Me (v. Dreamcatcher) en was hiermee de beste Nederlander.

Geen unanieme zege behaalde Benjamin Werndl in het zadel van de zestienjarige Daily Mirror (v. Damon Hill). De jurykorps was verdeeld tussen Werndl, de nummer twee Charlotte Fry en de nummer drie Cathrine Dufour. Charlotte Fry bemachtigde één koppositie, maar met ruim een procent minder (76,413%), moest de amazone rijdend voor Van Olst-horses in het zadel van Dark Legend (v. Zucchero). Cathrine Dufour, eigenlijk de gedoodverfde winnares, eindigde met haar Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond) op een derde positie en scoorde 76,348%. Dufour kreeg enkele foutjes te verwerken in haar Grand Prix: Cassidy struikelde in de eerste uitgestrekte draf, kreeg een foutje in de tweeërs, sprong om in de uitgestrekte galop en Dufour maakte nog een programmafout.

Goed vertegenwoordigd

Het deelnemersveld was goed vertegenwoordigd met Nederlanders. Margo Timmermans zette het beste resultaat neer met Catch Me. Zij behaalden een eindpercentage van 68,391%.

Nars Gottmer volgde als tweede Nederlander op een tiende plaats met de pas tienjarige Figaro (v. Apache), die daarmee het jongste paard in het deelnemersveld was. Gottmer behaalde een score van 67,348%. Hij werd gevolgd door de in Nederland woonachtige Belg Marc-Peter Spahn. Het jurykorps waardeerde de proef van Spahn en de Friese hengst Elias 494 (v. Jorn 430) met 67,217%. Saskia Maertens sloot het rijtje Nederlanders af met Legend of Loxley (v. Lord Loxley I) met een eindtotaal van 66,935%, wat goed was voor een twaalfde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl