Werth behoudt koppositie op FEI Dressage Ranking

Isabell Werth bezet deze maand weer de eerste en tweede plaats op de wereldranglijst dressuur. De dressuurkoningin heeft de koppositie met Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) nog steeds in handen. De Duitse staat met Bella Rose (v. Belissimo M) tweede, met 52 punten afstand. Hans Peter Minderhoud is met Glock's Dream Boy (v. Vivaldi) de beste Nederlander. Hij heeft het stuivertje gewisseld met Therese Nilshagen en staat op de 13e plaats in de ranking.

Laura Graves bezet nog steeds de derde plaats met haar KWPN’er Verdades (v. Florett As). Op 142 punten afstand volgt de Duitse Helen Langehanenberg met de Hannoveraner Damsey FRH (v. Dressage Royal).

Top 10

In de top 10 is er op de vijfde en zesde plek een wijziging. Werth staat met haar derde paard in de ranking. Ze is met Emilio (v. Ehrenpreis NRW) een plaats gezakt en staat zesde. Kasey Perry-Glass stijgt van een zesde naar een vijfde plaats. Daniel Bachmann Andersen staat met twee paarden in de top 10. De Deen staat met Blue Hors Zack (v. Rousseau) zevende en met Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) tiende. Jessica von Bredow-Werndl en Dorothee Schneider maken op plaats 9 en 10 de top compleet.

Stijger

De Zweedse Juliette Ramel is met haar Nederlands gefokte Buriel K.H. (v. Osmium) gestegen van de 23e naar de 14e plaats. Dit dankt zij mede aan de tweede plaats in de Grand Prix en de overwinning in de Grand Prix Special in de Nations Cup op CHIO Twente. In de Grand Prix behaalde de combinatie 78.000% en in de Grand Prix Special verbeterde ze de score en reed 79.915% bij elkaar.

Bekijk hier de ranking

Bron: Horses.nl