Werth en Emilio nemen met Kür-zege in Wiesbaden afscheid van het publiek

De sportieve carrière van Emilio (Ehrenpreis NRW x Cacir x) zit er definitief op. Isabell Werth droomde ervan om de achttienjarige Westfaler-ruin op de FEI Wereldbekerfinale in Riyad afscheid te laten nemen van het publiek, maar een lichte blessure gooide roet in het eten. Daarom koos Werth ervoor om Emilio op het PfingstTurnier in Wiesbaden nog één keer de ring binnen te rijden. Met de overwinning in de Grand Prix Kür nam Emilio afscheid van het publiek.

Emilio begon zijn internationale Grand Prix-carrière in 2015. Hij maakte zijn debuut op CDI Perl, waar hij in zowel de Grand Prix als de Grand Prix Spécial direct over de 75% ging. In zijn tien jaren op het hoogste niveau behaalde hij maar liefst 81 (!) top drie-klasseringen, onder andere op Indoor Brabant, in Lyon, Gothenburg, Aken en Amsterdam.

Ruime overwinning

“Hij heeft zich vanavond fris en fruitig laten zien. Ik ben zo trots op hem! En hij heeft het verdiend om op zo’n indrukwekkend evenement afscheid te nemen”, aldus Isabell Werth. Emilio liep in de Kür naar een score van 83,30% en werd unaniem aan kop geplaatst. Met die score verwees Emilio de vier jaar jongere Fibonacci (Flanagan x Worldman) onder Andrina Sutter naar de tweede plaats (77,390%).

Bron: Horses.nl